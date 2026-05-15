Президент РФ поручил доработать законопроект об инженерной защите территорий и объектов

Президент России Владимир Путин сегодня утвердил перечень поручений по вопросам обеспечения инженерной и иной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод, в соответствии с которым до 1 августа Государственной Думе совместно с Правительством РФ рекомендовано при подготовке к рассмотрению проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 67–1 Водного кодекса Российской Федерации» предусмотреть дополнительные меры, исключающие возможность освоения зон затопления, подтопления до обеспечения инженерной и иной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод, а также при необходимости внесение соответствующих изменений в законодательство о градостроительной деятельности и земельное законодательство.

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва избран по избирательному округу № 163 (Саратовский — Саратовская область) поручил профильному комитету оперативно доработать закон о проект об инженерной защите территорий и объектов от негативного воздействия вод.

Комитету по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды поручено с привлечением профильных министерств доработать законопроект в части введения дополнительных мер, исключающих освоение зон затопления, подтопления до обеспечения инженерной и иной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод. Соответствующее поручение дано Президентом России. Обеспечить его исполнение необходимо в текущей сессии в приоритетном порядке. Если потребуется — подготовить другие изменения в градостроительное и земельное законодательство, обеспечивающие защиту территорий при таких негативных природных явлениях





