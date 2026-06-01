В ходе телефонного разговора между президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и американским лидером Дональдом Трампом стороны затронули темы двусторонних отношений, возможного снятия санкций и экономического восстановления Сирии. Сирийская сторона подчеркнула важность отмены ограничений для revival экономики, привлечения инвестиций и реконструкции инфраструктуры. Также обсуждались вопросы региональной безопасности и необходимость дипломатических решений для деэскалации напряжённости на Ближнем Востоке. Разговор рассматривается новыми властями Сирии как знак кардинального изменения ситуации и потенциального нового этапа в отношениях с США.

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа провёл телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. В ходе беседы стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, возможное снятие оставшихся санкций в отношении Дамаска, а также перспективы экономического восстановления арабской страны.

Об этом сообщили в канцелярии сирийского лидера. Аш-Шараа подчеркнул необходимость продолжения международной поддержки Сирии на этапе послевоенного восстановления. Он отметил, что отмена оставшихся санкционных ограничений является ключевым условием для оживления экономики и улучшения социально-экономической ситуации в стране. Также сирийский президент выступил за привлечение инвестиций и создание условий для возвращения инфраструктурных и экономических проектов в ключевые отрасли.

Отдельно стороны обсудили вопросы региональной безопасности на фоне сохраняющейся напряжённости на Ближнем Востоке. Аш-Шараа заявил о необходимости приоритета дипломатических методов урегулирования и предотвращения дальнейшей эскалации. Дональд Трамп, как отмечается в сообщении, выразил заинтересованность в развитии Сирии и поддержании стабильности в регионе. По мнению новых сирийских властей, этот телефонный разговор свидетельствует о кардинальном изменении ситуации в стране и новый этап в отношениях с Соединёнными Штатами.

Первоначально присутствие американских сил в Сирии объяснялось исключительно необходимостью борьбы с террористической организацией ИГИЛ*, однако теперь повестка расширяется до включая вопросы экономического сотрудничества и политического диалога. Аш-Шараа, возглавляющий текущие власти Сирии после смены режима, настаивает на том, что международное сообщество, и в частности США, должны сыграть ключевую роль в восстановлении страны, пострадавшей от многолетнего конфликта. Он акцентировал, что санкции остаются главным препятствием для возобновления нормальной экономической деятельности, привлечения иностранного капитала и реконструкции разрушенной инфраструктуры.

Президент Сирии призвал к отмене всех оставшихся ограничений, подчеркнув, что без этого любые усилия по восстановлению будут недостаточными. Что касается региональной безопасности, то оба лидера согласились с тем, что дипломатия должна быть основным инструментом урегулирования споров и предотвращения новых конфликтов на Ближнем Востоке, где сохраняются очаги напряжённости. Трамп, со своей стороны, подтвердил интерес Вашингтона к стабильному развитию Сирии, что может указывать на возможный пересмотр американской политики в отношении этой страны.

Этот разговор проходит на фоне активных diplomatic efforts по интеграции новых сирийских властей в международное сообщество и поиску путей экономического возрождения Сирии по окончании гражданской войны





