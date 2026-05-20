Президент США: Вашингтон не допустит угрозам американскому доминированию в Западном полушарии

Москва, 20 мая - АиФ-Москва. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не допустит угрозам американскому доминированию в Западном полушарии.

«Американскому доминированию в Западном полушарии не будет дозволено грозить ни при каких обстоятельствах», — сказал Трамп, выступая перед выпускниками Академии Береговой охраны США в штате Коннектикут. Американский лидер подчеркнул, что администрация намерена придерживаться одного из «старейших принципов национальной безопасности» США. Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что Вашингтон будет добиваться исключения «внешних держав» из дел стран Западного полушария. В МИД России ранее называли подобную политику проявлением обновленной доктрины Монро.

Замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявлял, что США оказывают давление на Кубу, Никарагуа и другие государства региона. Сергей Рябков, в свою очередь, говорил о «циничном проявлении» этой доктрины. Доктрина Монро была сформулирована в США в 1823 году и провозглашала Южную Америку зоной исключительных интересов Вашингтона





