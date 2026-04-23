Президент России Владимир Путин назвал уход из жизни телеведущего Алексея Пиманова большой потерей для отечественной журналистики, отметив его профессионализм, принципиальность и вклад в патриотическое воспитание.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной известного телеведущего и журналиста Алексея Викторовича Пиманова. Соответствующее обращение было опубликовано на официальном сайте Кремля 23 апреля текущего года.

В своем заявлении глава государства подчеркнул, что смерть Алексея Пиманова – это невосполнимая утрата не только для его семьи и друзей, но и для всего отечественного журналистского сообщества. Президент отметил, что Алексей Викторович был человеком высоких моральных принципов, искренне неравнодушным к судьбе страны и своего дела, и пользовался заслуженным уважением за свою принципиальность, честность и способность вдохновлять коллег на новые свершения.

Владимир Путин особо подчеркнул, что имя Алексея Пиманова по праву ассоциируется с современным российским телевидением, с его высоким профессионализмом и стремлением к качественному контенту. Особое внимание в обращении президента было уделено руководству Алексеем Пимановым творческим объединением «Красная Звезда». Путин отметил, что под его руководством «Красная Звезда» успешно реализовала ряд значимых патриотических и просветительских проектов, которые пользовались большой популярностью у зрителей и внесли существенный вклад в укрепление духовно-нравственных ценностей в обществе.

Эти проекты, по словам президента, отражают глубокую гражданскую позицию Алексея Пиманова и его преданность интересам России. Президент также подчеркнул, что Алексей Пиманов был не просто талантливым журналистом и режиссером, но и человеком, который умел находить общий язык с людьми, объединять вокруг себя единомышленников и создавать атмосферу творчества и взаимопонимания. Его уход – это потеря для всех, кто знал и ценил его как профессионала и как личность. Алексей Викторович Пиманов скончался 23 апреля на 65-м году жизни в результате сердечной недостаточности.

Эта трагическая новость вызвала широкий резонанс в российском обществе и в журналистском сообществе. Первый канал, где Алексей Пиманов работал на протяжении многих лет, назвал его смерть невосполнимой утратой, подчеркнув его огромный вклад в развитие отечественного телевидения. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов выразил глубокое сочувствие родным и близким Алексея Пиманова, назвав его настоящим патриотом и высоко оценив его вклад в развитие военной журналистики.

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров также выразил свои соболезнования, отметив, что Алексей Пиманов был талантливым профессионалом, человеком высокой ответственности и преданным своему делу. Он подчеркнул, что Алексей Пиманов посвятил свою жизнь служению журналистике и внес значительный вклад в формирование объективного и достоверного образа России в мире. Память об Алексее Викторовиче Пиманове навсегда останется в сердцах его коллег, друзей и всех, кто ценил его талант и профессионализм





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Владимир Путин Алексей Пиманов Журналистика Смерть Соболезнования Красная Звезда Телевидение Патриотизм

United States Latest News, United States Headlines