Президент Кубы: Гавана готова принять гуманитарную помощь США, но с условиями

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что Гавана готова принять гуманитарную помощь Соединённых Штатов, при этом он перечислил условия. По его словам, речь идёт о соблюдении международных норм и отсутствии политических условий.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что Гавана готова принять гуманитарную помощь Соединённых Штатов, при этом он перечислил условия . По его словам, речь идёт о соблюдении международных норм и отсутствии политических условий.

"Если у правительства США действительно есть готовность предоставить помощь в тех объёмах, о которых оно объявляет, и в полном соответствии с универсально признанными практиками гуманитарной помощи, оно не встретит препятствий или неблагодарности со стороны Кубы", — написал Диас-Канель на своей странице в соцсети X*. Напомним, в Госдепе США заявили, что Соединённые Штаты готовы выделить Кубе 100 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи.

Президент Кубы отметил, что, по его мнению, ситуация, при которой США предлагает помощь стране, которую сами же "систематически и беспощадно подвергают коллективному наказанию", является "парадоксальной".

"Ущерб можно было бы облегчить гораздо проще и быстрее путём отмены или смягчения блокады. Гуманитарная ситуация на острове хладнокровно просчитана и искусственно создана", — говорится в публикации. Министр энергетики Кубы Висенте де ла О Леви официально заявил о полном исчерпании запасов топлива на острове. Директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф посетил Гавану во главе делегации США и провёл переговоры с представителями Министерства внутренних дел Кубы.

В Гаване заявили, что не Куба представляет угрозы для нацбезопасности Соединённых Штатов и не поддерживает террористические или экстремистские организации. * Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры Оцените материал ОбществоКубаМигель Диас-КанельСШ





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

США Гуманитарная Помощь Куба США Гуманитарная Помощь Президент Кубы Гавана Условия Мировые Нормы Политика

United States Latest News, United States Headlines