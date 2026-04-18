Предпраздничные дни в России: Сокращенный рабочий график и майские выходные

Эксперты разъясняют изменения в рабочем графике россиян перед майскими праздниками, подчеркивая обязательное сокращение рабочего дня на один час 30 апреля и 8 мая. Обсуждаются особенности оплаты труда и продолжительность майских выходных в 2026 году.

Приближающиеся майские праздники принесут россиянам не только долгожданный отдых, но и изменения в рабочем графике. В соответствии с действующим законодательством, а именно статьей 95 Трудового кодекса Российской Федерации, дни, предшествующие праздничным, подлежат сокращению. Так, 30 апреля и 8 мая текущего года рабочие дни для всех сотрудников будут сокращены на один час, независимо от их установленного графика работы.

Это правило является обязательным для всех работодателей, и его неукоснительное соблюдение гарантирует права работников. Эксперт по трудовому праву Александр Южалин подробно разъяснил нюансы предстоящих изменений. Он подчеркнул, что сокращение рабочего дня на один час перед праздниками — это норма, прописанная в законе и призванная обеспечить работникам дополнительное время для подготовки к отдыху или для личных дел. Если же по объективным причинам сократить рабочий день невозможно, работодатель обязан компенсировать это время. Такая компенсация может быть выражена в виде дополнительного времени отдыха, которое предоставляется в другое время, или же в виде соответствующей оплаты сверхурочного труда, согласно установленным законодательством ставкам. Особое внимание было уделено вопросу оплаты труда в предпраздничные дни. Для сотрудников, работающих на окладе, сокращение рабочего дня на один час не повлечет за собой уменьшения заработной платы. Их ежемесячный доход останется прежним. Однако, если оплата труда осуществляется по часовой ставке, то в предпраздничные дни возможна незначительная потеря в доходе, поскольку фактически отработанное время будет меньше. Это связано с тем, что оплата напрямую зависит от количества отработанных часов. Тем не менее, данная ситуация также регулируется законодательством, и работодатели обязаны корректно производить расчеты, учитывая фактическое рабочее время. Александр Южалин также затронул тему продолжительности майских праздников в 2026 году, отметив, что они обещают стать одними из самых коротких за последние восемь лет. Причина этого кроется в отсутствии переносов выходных дней с январских каникул, что традиционно практикуется для создания более продолжительных периодов отдыха. В 2026 году майские праздники будут разделены на два трехдневных периода. Первый отрезок отдыха придется на 1-3 мая. Второй период продлится с 9 по 11 мая, что станет возможным благодаря переносу одного из выходных дней. Таким образом, при стандартной пятидневной рабочей неделе в мае 2026 года работникам предстоит 19 рабочих дней и 12 дней отдыха. Такая конфигурация выходных дней ставит перед россиянами задачи по планированию своего досуга и дел, учитывая относительно сжатые временные рамки отдыха. Важно отметить, что данная информация о сокращении рабочих дней и организации выходных является актуальной для всех предприятий и организаций на территории Российской Федерации. Соблюдение норм Трудового кодекса является обязанностью как работодателей, так и работников. Знание своих прав и обязанностей позволяет избежать спорных ситуаций и обеспечивает гармоничные трудовые отношения. Следите за актуальными новостями и разъяснениями по общественно значимым вопросам в разделе «Общество» на Life.ru





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Майские Праздники Сокращенный Рабочий День Трудовой Кодекс Оплата Труда Выходные Дни

United States Latest News, United States Headlines

