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Президент России выступил за углубление сотрудничества с Брунеем

Международные Отношения News

Президент России выступил за углубление сотрудничества с Брунеем
РоссияБрунейСотрудничество
📆6/17/2026 3:44 PM
📰РИА Новости
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Владимир Путин заявил о высоком уровне отношений с Брунеем, приближении товарооборота к миллиарду и предложил создать межправительственную комиссию. Он подчеркнул потенциал в туризме, гуманитарных обменах, промышленности, сельском хозяйстве и медицине, а также отметили позицию Брунея по санкциям.

В прошедшие годы наши межгосударственные связи стабильно развивались на основе дружбы и взаимовыгодного сотрудничества и сейчас находятся на высоком уровне. Об этом говорят и политические контакты, последовательная работа с целью расширения объемов взаимной торговли, и кооперация в ключевых отраслях, прежде всего в энергетике.

Президент отметил, что товарооборот приблизился к миллиардной отметке и предложил подумать о создании совместной межправительственной комиссии по развитию сотрудничества. Он добавил, что у стран есть большой потенциал в области туризма и гуманитарных обменов. Мы настроены на комплексное развитие отношений с Брунеем на основе принципов равноправия, взаимоуважения и обоюдной выгоды. Россия и Бруней отметят в 2026 году 35-летие установления дипломатических отношений.

Товарооборот между странами продолжает расти, развивается взаимодействие в сфере энергетики. Есть широкие возможности для совместной работы в области промышленности, сельского хозяйства и медицины. Кроме того, брунейская сторона не присоединилась к антироссийским санкциям и воздерживается при голосовании в Генассамблее ООН по несбалансированным проектам резолюций по Украине

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Россия Бруней Сотрудничество Путин Торговля Энергетика Туризм

 

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