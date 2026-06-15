Президент США назвал израильского премьера 'очень сложным парнем' и предсказал, что если бы Иран обладал ядерным оружием, то через два часа Израиля уже бы не существовало

Президент США Дональд Трамп назвал израильского премьера Биньямина Нетаньяху 'очень сложным парнем' и предсказал, что если бы Иран обладал ядерным оружием, то через два часа Израиля уже бы не существовало. Трамп также напомнил, что готовящееся соглашение между Вашингтоном и Тегераном стало 'горькой пилюлей' для Нетаньяху и выразил сомнения в его эффективности. Кроме того, Трамп предположил, что Нетаньяху стремится срочно встретиться с ним из-за дипломатических сложностей вокруг переговоров с Ираном и соблюдения перемирия с ливанским движением 'Хезболла'.

Москва, 15 июня - АиФ-Москва. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху является 'очень сложным парнем', заявил президент США Дональд Трамп . По словам американского лидера, глава израиль ского правительства должен благодарить Вашингтон за предпринятые усилия.

'Он очень сложный парень. Буду честным с вами, ему следует быть нам очень благодарным за то, что мы это сделали', — сказал Трамп в интервью газете The New York Times. Президент США предположил, что если бы Иран обладал ядерным оружием, то через два часа Израиля уже бы не существовало. Напомним, 12 июня портал Axios написал, что готовящееся соглашение между Вашингтоном и Тегераном стало 'горькой пилюлей' для Биньямина Нетаньяху.

В публикации отмечалось, что в приватных беседах он и другие представители израильского правительства выражают серьезные сомнения относительно сделки США с Ираном. Кроме того, в статье говорилось, что подписание соответствующего соглашения станет ощутимым стратегическим и политическим ударом для премьер-министра Израиля. Ранее телеканал CNN со ссылкой на свои источники проинформировал, что Биньямин Нетаньяху стремится срочно встретиться с Дональдом Трампом. Журналисты уточнили, что причиной таких попыток могут быть дипломатические сложности вокруг переговоров с Ираном и соблюдения перемирия с ливанским движением 'Хезболла'. Оцените материал ПолитикаИранБиньямин НетаньяхуДональд ТрампСШАИзраил





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