Президент России Владимир Путин провел совещание в Кремле по вопросам поддержки пострадавших в результате теракта в Старобельске. Путин выразил соболезнования семьям погибших и поручил участникам совещания рассказать о работе по поддержке пострадавших.

Он подчеркнул, что студенты Старобельского колледжа, переведенные на дистанционное обучение, должны завершить учебный год, пройти аттестацию и получить диплом. В результате теракта 21 человек погиб, десятки получили ранения, а здание частично обрушилось с пятого по второй этаж. Москва назвала произошедшее терактом и заявила, что использованные беспилотники имели западное происхождение, а страны НАТО оказывали содействие





