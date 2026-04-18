Глава Колумбии Густаво Петро заявил, что политика давления США на лидеров латиноамериканских стран может привести к сопротивлению, сравнимому с прошлыми восстаниями за независимость. Он призвал Вашингтон пересмотреть свои отношения с регионом, ссылаясь на опасения, вызванные операцией против Мадуро, и подчеркивая, что игнорирование суверенитета может спровоцировать новую волну противостояния, открывая возможности для других мировых игроков.

Президент Колумбии Густаво Петро предупредил о возможном «восстании» в Латинской Америке, если Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на неугодных им лидеров региона. Его слова, прозвучавшие 18 апреля, цитирует агентство Reuters.

Петро сравнил нынешнюю политику Вашингтона с монархическим правлением испанской короны несколько веков назад, которое, как известно, вызвало сопротивление и борьбу за независимость среди латиноамериканских стран.

«Это система, подобная той, что существовала у испанского короля несколько веков назад. И какова была реакция Латинской Америки? Восстание. Именно это произойдет сейчас, если правительство США не сможет переосмыслить свои отношения с Латинской Америкой», — заявил колумбийский лидер.

По мнению Густаво Петро, недавняя операция Соединенных Штатов по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сопровождавшаяся бомбардировкой столицы Каракаса в январе, вызвала серьезное беспокойство среди лидеров латиноамериканских государств. Это событие, вероятно, стало для них тревожным сигналом, подчеркивающим агрессивный характер американской политики и ее потенциальные последствия для суверенитета стран региона.

Стоит отметить, что Густаво Петро сам неоднократно находился в конфронтации с администрацией бывшего президента США Дональда Трампа. Его включили в санкционный список за предполагаемое участие в международной наркоторговле. Однако, несмотря на эти разногласия, колумбийский президент подчеркнул, что поддерживает хорошие личные отношения с Трампом. Он упомянул, что они дважды разговаривали недавно, сумели развеять взаимные недопонимания и провели общение на равных, что, по его мнению, является позитивным знаком для построения более конструктивного диалога.

Публикация газеты The New York Times от 20 марта пролила свет на продолжающиеся расследования в отношении Петро со стороны американских властей. В частности, изучалась его возможная связь с наркокартелями. Американский лидер, в свою очередь, не раз критиковал своего колумбийского коллегу, называя его «больным человеком». Тем не менее, Петро выразил уверенность в своей безопасности, даже после попытки ареста Мадуро, заявив, что он посвятил десять лет своей жизни расследованию и публичному разоблачению связей между влиятельными политическими фигурами и членами вооруженных наркогруппировок.

Ситуация, когда ряд стран Латинской Америки демонстрирует недовольство политикой США, открывает новые возможности для укрепления связей с Россией. Москва может воспользоваться существующими противоречиями и напряженностью в отношениях между Вашингтоном и его южноамериканскими партнерами, предлагая альтернативные модели сотрудничества и поддержки.

В условиях растущего недоверия к американскому влиянию, Россия может позиционировать себя как более надежный и равноправный партнер, способный предложить взаимовыгодные условия экономического, политического и культурного взаимодействия. Это может включать в себя как торгово-экономические проекты, так и культурные обмены, а также политическую поддержку на международной арене.

Такое развитие событий может привести к переформатированию геополитической карты региона, где страны Латинской Америки будут стремиться к большей самостоятельности и диверсификации своих внешних связей, снижая зависимость от одного доминирующего игрока.

Президент Петро, будучи сам объектом давления со стороны США, имеет все шансы стать одним из ключевых лидеров, способных объединить страны региона в стремлении к более справедливому и суверенному будущему. Его риторика о возможном «восстании» отражает не только его личное негодование, но и глубокое недовольство, которое, по всей видимости, разделяют многие руководители и народы Латинской Америки.

История региона изобилует примерами борьбы против внешнего вмешательства и стремления к независимости, и нынешние тенденции могут стать очередным этапом в этом продолжительном процессе.

Реакция США на эти предупреждения будет иметь решающее значение. Если Вашингтон продолжит идти по пути силового давления и санкций, это, скорее всего, лишь усугубит недовольство и укрепит позиции тех, кто выступает за более независимую внешнюю политику. Если же администрация США предпримет шаги к переосмыслению своей политики, к диалогу и партнерству на равных условиях, то шансы на построение более стабильных и взаимовыгодных отношений возрастут.

Однако, судя по заявлениям президента Петро, пока что наблюдается скорее обратная тенденция, что делает предупреждение о «восстании» весьма актуальным и вероятным сценарием.

Сложности в отношениях между Колумбией и США, а также между другими странами региона и Вашингтоном, создают благоприятную почву для усиления влияния других мировых держав, таких как Россия и Китай. Эти страны активно ищут пути расширения своего присутствия в Латинской Америке, предлагая альтернативные модели развития и сотрудничества, которые могут стать привлекательными для государств, стремящихся к большей автономии.

В этом контексте, заявления Густаво Петро приобретают особую значимость, так как они не только отражают текущие настроения в регионе, но и могут послужить катализатором для дальнейших политических и экономических сдвигов.

Важно следить за дальнейшим развитием событий и реакцией как самих латиноамериканских стран, так и мировых держав, чтобы понять, как будут складываться дальнейшие отношения в этом стратегически важном регионе мира





