В рамках празднования Дня России президент России вручает государственные награды в Большом Кремлевском дворце. Это ежегодная церемония, на которой глава государства отмечает Героев Труда и лауреатов Государственных премий в различных областях.

В рамках празднования Дня России президент России вручает государственные награды в Большом Кремлевском дворце. Это ежегодная церемония, на которой глава государства отмечает Героев Труда и лауреатов Государственных премий в различных областях.

Кроме того, президент поздравляет выдающихся деятелей страны с Днем России. В этом году президент подчеркнул, что Россия является примером подлинного суверенитета и самобытности, а также успешного социального и экономического развития. Он отметил, что суверенитет и готовность его отстаивать особенно важны в условиях жесткого противостояния с Западом. Президент также подчеркнул, что главная сила России - в сплоченности, взаимной поддержке и ответственности друг перед другом.

Он подчеркнул, что вместе люди могут преодолеть любые трудности и достичь успеха. В публикации сгенерированного ИИ видеоролика президент изображен за работой со шредером, в который поочередно отправляются фотографии канцлера Германии. В видео президент говорит о том, что многонациональность и культурное разнообразие России формируют уникальное пространство, где звучат разные языки, переплетаются традиции, и всех нас объединяет любовь к Родине, ответственность за ее судьбу и процветание.

Кроме того, президент подчеркнул, что этот праздник объединяет всех, кто любит свою страну, гордится ее историей и каждый день своим трудом помогает ей становиться сильнее. В заключение президент поздравил всех соотечественников с Днем России и подчеркнул, что этот праздник символизирует многовековое единение нашего Отечества, богатство его традиций и культуры





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