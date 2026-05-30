Президент Румынии: БПЛА, упавший в Галац, мог изменить свою траекторию полета

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что упавший в город Галац беспилотный летательный аппарат мог изменить свою траекторию полета и оказаться на территории европейского государства из-за повреждений, нанесенных украинскими силами противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом он сообщил во время посещения Галаца, которое прошло 30 мая. Министерство обороны Румынии ранее сообщило, что дрон упал на крышу многоквартирного жилого дома в Галаце. Это произошло 29 мая. Президент России Владимир Путин ранее отметил, что в Румынии, скорее всего, имел место инцидент именно с украинским БПЛА.

Он напомнил, что случаи падения беспилотников ВСУ на территории европейских государств фиксировались и ранее. Российский лидер подчеркнул, что Россия готова провести объективное расследование инцидента в случае передачи ей обломков летательного аппарата. По его словам, дать точную оценку случившемуся можно будет только после проведения соответствующей экспертизы. В результате инцидента никто не пострадал.

Власти Румынии начали расследование случившегося.

В результате инцидента в Галаце власти Румынии начали расследование, а также проверяют обстановку на границе с Украиной.





