📆5/26/2026 2:45 PM
📰championat
47 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 50% · Publisher: 51%

Председатель Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России (ФЛГР)сменить спортивное гражданство. "Для меня удивительно, когда с одной стороны известные люди говорят о том, как любят нашу страну и поддерживают её политику, и при этом для своих детей создают условия, когда они будут выступать за другую страну. Я даже не понял и не услышал объяснения самого Плющенко, его супруги. Понятно, что ребёнок не принимает решение, прежде всего (это идёт) от его родителей. Поэтому удивительно, что он будет выступать за другую страну. У меня нет оправданий данному поступку. Я не могу себе найти объяснение, почему Евгений принял такое решение по поводу своего ребёнка. Хороший ребёнок, прекрасный. Мы все видим, семья активна в соцсетях, в политической жизни страны, в спортивной жизни страны. Но такое решение… Я читаю много разных комментариев, стараюсь аккуратно говорить сейчас, неэмоционально, чтобы никого не обижать, но всё‑таки для меня такие действия неприемлемы", — приводит слова Свищёва "Матч ТВ".

"Для меня удивительно, когда с одной стороны известные люди говорят о том, как любят нашу страну и поддерживают её политику, и при этом для своих детей создают условия, когда они будут выступать за другую страну. Я даже не понял и не услышал объяснения самого Плющенко, его супруги. Понятно, что ребёнок не принимает решение, прежде всего (это идёт) от его родителей. Поэтому удивительно, что он будет выступать за другую страну.

У меня нет оправданий данному поступку. Я не могу себе найти объяснение, почему Евгений принял такое решение по поводу своего ребёнка. Хороший ребёнок, прекрасный. Мы все видим, семья активна в соцсетях, в политической жизни страны, в спортивной жизни страны.

Но такое решение… Я читаю много разных комментариев, стараюсь аккуратно говорить сейчас, неэмоционально, чтобы никого не обижать, но всё‑таки для меня такие действия неприемлемы", — приводит слова Свищёва "Матч ТВ"

Federation Of Russian Ski And Snowboard Sports Citizenship Eugene Pliuschenko Child's Decision Political Life Social Networks Sports Life Unacceptable Actions

 

