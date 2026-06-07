Президент США рассматривает покупку архипелага Чагос у Великобритании

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность покупки архипелага Чагос у Великобритании.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность покупки у Великобритании архипелага Чагос, на котором расположена стратегически важная военная база Диего-Гарсия . Это сообщение появилось в Telegram, ссылающемся на собственные источники.

По данным источников, Белый дом изучает план покупки островов у Маврикия, что потенциально может нарушить планы премьер-министра Великобритании Кир Стармера по передаче суверенитета над территорией. Трамп обсуждает эту идею с главой Минфина США Скоттом Бессентом. Официальные лица в США готовят предложение, которое позволит обойти Британию и провести свою сделку, учитывая неопределенность вокруг будущего базы Диего-Гарсия.

Ранее в марте Трамп заявил, что он очень разочарован премьер-министром Великобритании, потому что тот слишком долго думал, разрешать ли армии США использовать базу на островах Чагос. Ранее в октябре 2024 года Британия объявила о соглашении по передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос. США раскритиковали договоренность после того как Лондон не сразу позволил американским бомбардировщикам использовать базу Диего-Гарсия для ударов по Ирану





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