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Президент США рассматривает покупку архипелага Чагос у Великобритании

Политика News

Президент США рассматривает покупку архипелага Чагос у Великобритании
Президент СШАПокупкаАрхипелаг Чагос
📆6/7/2026 6:45 PM
📰aifonline
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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность покупки архипелага Чагос у Великобритании.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность покупки у Великобритании архипелага Чагос, на котором расположена стратегически важная военная база Диего-Гарсия . Это сообщение появилось в Telegram, ссылающемся на собственные источники.

По данным источников, Белый дом изучает план покупки островов у Маврикия, что потенциально может нарушить планы премьер-министра Великобритании Кир Стармера по передаче суверенитета над территорией. Трамп обсуждает эту идею с главой Минфина США Скоттом Бессентом. Официальные лица в США готовят предложение, которое позволит обойти Британию и провести свою сделку, учитывая неопределенность вокруг будущего базы Диего-Гарсия.

Ранее в марте Трамп заявил, что он очень разочарован премьер-министром Великобритании, потому что тот слишком долго думал, разрешать ли армии США использовать базу на островах Чагос. Ранее в октябре 2024 года Британия объявила о соглашении по передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос. США раскритиковали договоренность после того как Лондон не сразу позволил американским бомбардировщикам использовать базу Диего-Гарсия для ударов по Ирану

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Президент США Покупка Архипелаг Чагос Великобритания Диего-Гарсия

 

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