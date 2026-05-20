Президент США Дональд Трамп анонсировал строительство шестиэтажного бункера под бальным залом Белого дома на 400 миллионов долларов

Президент США Дональд Трамп анонсировал строительство шестиэтажного бункера под бальным залам Белого дома, в котором предполагается создание территории для военных и чиновников, а также комнаты для совещаний и госпиталь. Стоимость работ оценена в 400 миллионов долларов.

Президент США Дональд Трамп рассказал о планах не только перестроить восточное крыло Белого дома под бальный зал, но и возвести под ним шестиэтажный бункер. Проект предполагает создание помещения площадью около 8 тысяч квадратных метров, передаёт агентство Reuters.

Стоимость работ оценивается в 400 миллионов долларов. Американский лидер заявил, что наземная часть комплекса выполняет роль защитного купола для подземной инфраструктуры, и объект строится с защитой от возможных атак, включая дронов. В подземной части предусмотрены помещения для военных, комнаты для совещаний и полноценный госпиталь; на крыше появятся площадки для беспилотников и снайперские позиции. Всё здание будет оснащено пуленепробиваемыми стёклами толщиной около 10 см.

Проект финансируется исключительно за счёт частных пожертвований, утверждает глава государства. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что почти двукратное подорожание строительства бального зала в президентской резиденции (с 200 до почти 400 миллионов долларов) связано с увеличением габаритов и применением гораздо более дорогих материалов, чем предполагалось изначально. Трамп заверил, что работы кипят и даже опережают грань в виде обычных технологий и планируемых затрат





