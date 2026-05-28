Президент лиги КХЛ Алексей Морозов поделился планами на будущее и изменениями в плей-офф

Президент лиги КХЛ Алексей Морозов поделился планами на будущее и изменениями в плей-офф
📆5/28/2026 6:28 PM
Президент лиги КХЛ Алексей Морозов поделился планами на будущее и изменениями в плей-офф. Теперь пары в плей-офф будут формироваться по общей таблице с перепосевом на каждой стадии. Также команды, которые пройдут первый раунд, будут отсортированы согласно количеству очков, набранных в регулярке, а не по занятым местам.

подводят итоги сезона и делятся планами на будущее. После совещания с руководителями клубов президент лиги Алексей Морозов сообщил о важном изменении формата плей-офф . Со второго раунда пары будут формироваться по общей таблице с перепосев ом на каждой стадии.

Команды, которые пройдут первый раунд, будут отсортированы согласно количеству очков, набранных в регулярке, а не по занятым местам, как это было прежде. Решение не окончательное – теперь предложение вынесут на голосование Правления КХЛ, но его уже поддержали 16 из 22 команд лиги, так что, похоже, нас ждет плей-офф по новым правилам.

«Динамо» (Минск) в любом случае не избежал бы противостояния с «Ак Барсом», а самой яркой вывеской стала бы встреча «Локомотива» с ЦСКА Игоря Никитина. Это нововведение дает стимул клубам набирать больше очков, – объяснил президент КХЛ и добавил, что теперь болельщики увидят различные пары во втором раунде. При этом фактор победы в конференции, который раньше гарантировал преимущество своей площадки до финала, теперь может потерять свою ценность.

К примеру, «Локомотив» в регулярке набрал на очко меньше, чем «Авангард», но за счет лидерства на Западе начинал и завершал очную серию дома. ● лига готовит календарь на 22 команды. Финансовые гарантии имеются почти у всех.

«Лада» выправила ситуацию за счет «Полипласта». С «Сочи» история не такая простая – клуб попросил отсрочку, но лига видит, что работа ведется. У команды есть варианты потенциальных спонсоров; ● новый сезон стартует 5 сентября, но не с матча за Кубок Открытия. Этого трофея в КХЛ больше не будет.

Таким образом, «Локомотив» стал последним обладателем Кубка.

«Не все считают это мероприятие статусным, – объяснил решение Алексей Морозов. – Многие игроки не фотографируются с Кубком Открытия и даже не берут его. Также команды подходят в разном состоянии к сезону. Поэтому не всегда заслуженно побеждают некоторые команды.

Плюс мы проводим Кубок Открытия обычно в субботу. Люди все лето ждут хоккей, поэтому логично в первый день дать им не один матч, а сразу несколько», – сказал президент КХЛ. В КХЛ следят за новостями из ИИХФ. Морозов в курсе возвращения Беларуси на чемпионат мира U-18 в 2027 году.

Если сборную России допустят на взрослый ЧМ-2027, то лига будет действовать по закону. Она обязана отпустить игроков за семь дней до турнира. Если нас допустят до ЧМ-2027, будем действовать по закону. КХЛ обязана отпустить игроков за 7 дней до чемпионат

