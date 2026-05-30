Президент Польши обвинил министра обороны в глупости и некомпетентности

Скандал между правительством Польши и главой государства продолжает развиваться. Президент Кароль Навроцкий обвинил министра обороны в глупости и некомпетентности после того, как не был проинформирован о тексте соглашения об обороне и безопасности перед его подписанием.
По словам Навроцкого, правительство не выполнило свою работу, а министр обороны совершил глупость. Министр обороны ответил, что канцелярия президента не является пупом земли и правительство не обязано заранее информировать президента обо всех готовящихся международных договорах. Вопрос о подписании соглашения с Великобританией об обороне и безопасности остается открытым
