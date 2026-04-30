Президент Кении Уильям Руто наградил Себастьяна Саве за установление нового мирового рекорда в марафоне (01:59:30), вручив ему чек и именные автомобильные номера. Обсуждаются успехи африканских марафонцев и ситуация с российскими спортсменами.

Президент Кении Уильям Руто торжественно наградил Себастьяна Киптума Саве, установившего новый мировой рекорд в марафон е, за его выдающееся достижение. Церемония награждения прошла в резиденции президента в Найроби, где Руто лично поздравил 30-летнего спорт смена с тем, что он стал первым человеком в истории, преодолевшим марафон скую дистанцию в 42,195 километра менее чем за два часа, зафиксировав время 01:59:30.

Этот результат стал настоящим прорывом в мире легкой атлетики и вызвал огромный резонанс среди спортивных экспертов и болельщиков по всему миру. В знак признания заслуг Саве, президент Руто вручил ему чек на 5 миллионов кенийских шиллингов, что эквивалентно примерно 38,7 тысячам долларов США. Помимо денежной награды, спортсмену были вручены уникальные автомобильные номера с комбинацией цифр 01:59:30, символизирующие его историческое время. Учитывая, что у Саве уже имеется автомобиль, президент Руто пообещал спортсмену подарить новый автомобиль, чтобы он мог использовать специальные номера.

Награждение Себастьяна Саве стало не только признанием его личных достижений, но и символом гордости для всей Кении. Успех кенийского марафонца подчеркивает растущую роль африканских спортсменов в мировом спорте. В контексте этого события, спортивные комментаторы и эксперты поделились своими мыслями о феномене успеха марафонцев из Африки. Так, известный спортивный комментатор Василий Смертин отметил, что он значительно расширил границы своего комфорта и теперь не боится никаких погодных условий, регулярно пользуясь общественным транспортом.

Другой эксперт, Владимир Неделин, подчеркнул, что в некоторых африканских деревнях практически все жители занимаются бегом, что создает благоприятную среду для выявления талантливых спортсменов. Он отметил, что в таких условиях неизбежно появится кто-то, кто достигнет выдающихся результатов, в то время как в России система подготовки бегунов менее масштабна. Неделин подчеркнул, что в одной деревне может проживать 6 тысяч человек, из которых 5 тысяч активно занимаются бегом, что значительно увеличивает вероятность появления будущих чемпионов.

В то же время, обсуждение спортивных событий не обошло стороной тему санкций в отношении российских спортсменов. Тренер по метанию копья, Сергей Дегтярев, назвал санкции глупостью, ссылаясь на позицию Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении возможной агрессии со стороны Израиля и Америки против Ирана. Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, подчеркнул, что российская сторона выступает против политизации спорта и считает необходимым привести ситуацию с российскими олимпийцами и Олимпийским комитетом России (ОКР) в соответствие с принципами нейтралитета.

Депутат Государственной Думы, Андрей Свищев, выразил надежду на то, что российские спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях под своим флагом и с гимном в ближайшее время. Кроме того, были затронуты вопросы о травмах спортсменов. Тренер копьеметательницы Веры Маркарян сообщила, что спортсменка получила травму, которая вынудит ее пропустить весь летний сезон, однако она не планирует завершать свою карьеру.

Таким образом, награждение Себастьяна Саве стало поводом для широкого обсуждения различных аспектов мирового спорта, включая успехи африканских марафонцев, политические аспекты спортивных санкций и проблемы травматизма





Впервые марафон выбежан из двух часов - сразу двумя бегунами'Марафон менее чем за два часа' - эта веха впервые побита сразу двумя бегунами на Лондонском марафоне. Рекорд чемпиона, Сабастьяна Саве - 1:59:30.

