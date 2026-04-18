Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что давление США на страны Латинской Америки может спровоцировать «восстание» против американского влияния, сравнив ситуацию с колониальным прошлым. Он отметил, что недавние действия Вашингтона, такие как операция в Венесуэле, вселяют страх в лидеров региона. Петро также указал на возможность того, что Россия может использовать напряженные отношения между Латинской Америкой и США для укрепления своего влияния.

Президент Колумбии Густаво Петро высказал серьезные опасения относительно политики Соединенных Штатов в отношении латиноамериканских стран, заявив 18 апреля, что давление Вашингтона на несогласных лидеров может спровоцировать «восстание» против американского влияния.

В своем заявлении, процитированном агентством Reuters, Петро провел параллель с колониальным прошлым, отметив: «Это система, подобная той, что существовала у испанского короля несколько веков назад. И какова была реакция Латинской Америки? Восстание. Именно это произойдет сейчас, если правительство США не сможет переосмыслить свои отношения с Латинской Америкой».

Президент Колумбии указал, что недавняя бомбардировка столицы Венесуэлы, Каракаса, Соединенными Штатами в рамках операции по захвату президента страны Николаса Мадуро в январе, «вселила страх во многих лидеров».

Стоит отметить, что Густаво Петро сам неоднократно оказывался в центре конфликта с администрацией бывшего президента США Дональда Трампа. Его администрация внесла Петро в санкционный список, обвиняя его в предполагаемом участии в глобальной незаконной торговле наркотиками.

Тем не менее, колумбийский президент подчеркнул, что, несмотря на разногласия, у него сложились хорошие личные отношения с Дональдом Трампом.

Петро сообщил, что они недавно дважды разговаривали, что позволило развеять взаимные ложные представления, и их встречи проходили «как равные».

Ситуация с напряженными отношениями между странами Латинской Америки и администрацией Трампа открывает новые возможности для России, потенциально позволяя ей играть на противоречиях между Колумбией и США.

Газета The New York Times 20 марта сообщила, что американские власти ведут расследование в отношении Густаво Петро, изучая его возможные связи с наркоторговцами.

Ранее американский лидер неоднократно критиковал своего колумбийского коллегу, называя его «больным человеком».

Несмотря на эти обвинения, в январе колумбийский президент заявил, что не опасается за себя после событий, связанных с захватом Николаса Мадуро.

Густаво Петро пояснил, что он лично посвятил 10 лет расследованию и публичному разоблачению связей между влиятельными фигурами и вооруженными наркоторговцами, что свидетельствует о его давней и последовательной позиции в борьбе с наркотрафиком.

Новая волна критики со стороны колумбийского лидера подчеркивает растущее недовольство политикой США в регионе, которая, по мнению многих, носит деструктивный характер и не способствует развитию суверенных государств.

Петро, являясь одним из немногих левых лидеров в Латинской Америке, выступает за более справедливое и равноправное партнерство, свободное от давления и односторонних интересов.

Его заявления не только отражают его личную позицию, но и могут послужить катализатором для более широкого регионального диалога о будущем взаимоотношений с США.

Возможное «восстание» против американского влияния, о котором говорит Петро, может принять различные формы: от дипломатического давления и поиска новых союзников до отказа от сотрудничества в определенных областях.

В этом контексте Россия, стремящаяся укрепить свои позиции на международной арене, может увидеть в сложившейся ситуации благоприятную возможность для расширения своего влияния в Латинской Америке, предлагая альтернативные модели сотрудничества и поддержки.

Однако, следует отметить, что отношения между Россией и латиноамериканскими странами также имеют свои сложности и не являются беспроблемными.

Тем не менее, геополитическая конъюнктура и растущее разочарование в политике США создают предпосылки для потенциального изменения баланса сил в регионе.

Важно также учитывать, что сам Густаво Петро, несмотря на свои критические заявления в адрес США, стремится к конструктивному диалогу и поиску взаимоприемлемых решений.

Его цель, скорее всего, заключается не в полном разрыве отношений, а в их переформатировании на основе взаимного уважения и суверенитета.

Последствия таких заявлений и возможных действий могут быть далеко идущими, влияя на региональную стабильность, экономическое развитие и политический ландшафт Латинской Америки в целом.

Реакция Вашингтона на подобные заявления также будет иметь решающее значение для определения дальнейшего хода событий.

Если США проигнорируют эти предупреждения, это может привести к еще большей эскалации напряженности и дальнейшему отдалению стран региона.

В противном случае, переосмысление политики и готовность к диалогу могут стать основой для построения более прочных и взаимовыгодных отношений





