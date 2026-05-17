Президент Киргизии обращается к лидерам стран мира с призывом поддержать кандидатуру республики на предстоящих выборах в непостоянные члены Совета Безопасности ООН

Президент Киргизии обращается к лидерам стран мира с призывом поддержать кандидатуру республики на предстоящих выборах в непостоянные члены Совета Безопасности ООН
5/17/2026 6:18 PM
Президент Киргизии Садыр Жапаров обратился к лидерам стран мира с призывом поддержать кандидатуру республики на предстоящих выборах в непостоянные члены Совета Безопасности ООН. Соответствующее обращение опубликовано пресс-службой главы государства.

Как подчеркнул Жапаров, избрание Кыргызстана станет свидетельством политической воли международного сообщества, направленной на восстановление исторической справедливости и обеспечение равного права для всех стран быть представленными в ведущем органе Организации. Президент заверил, что в случае избрания Бишкек намерен продолжать повышать эффективность и прозрачность работы Совета Безопасности, а также внести достойный вклад в коллективные усилия по противодействию глобальным вызовам и угрозам. Лавров заявил, что предстоящая смена генерального секретаря ООН может стать шансом для реформирования организации .

По словам главы МИД РФ, выборы нового генсека дают возможность «наведения порядка» во Всемирной организации, хотя Москва понимает существующие политические реалии и не строит чрезмерных ожиданий

