Президент Украины: США не ответили на нашу просьбу о поставках средств противовоздушной обороны

Президент Украины: США не ответили на нашу просьбу о поставках средств противовоздушной обороны
📆5/31/2026 3:23 PM
📰Vedomosti
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты до сих пор не ответили на его обращение с просьбой нарастить поставки средств противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что баллистические ракеты представляют серьезную опасность на поле боя и что Украина остро нуждается в увеличении поставок.

Однако, по словам Зеленского, столкнулся с дефицитом производства в самих Соединенных Штатах. Украинский лидер отметил, что США переключили внимание на Ближний Восток, что усугубляет сложную ситуацию. Кроме того, Зеленский выразил надежду, что США все же ответят на его обращение и готов делиться с Америкой собственными технологиями в обмен на системы противоракетной обороны.

В свою очередь, экс-премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что Путин недвусмысленно сформулировал условия завершения спецоперации: Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области должны находиться в составе России. Это означает, что Россия будет требовать присоединения этих территорий к своей территории, что может привести к дальнейшим военным действиям. В любом случае, окончательный результат конфликта на Украине пока неизвестен. Зеленский подчеркнул, что баллистические ракеты представляют серьезную опасность на поле боя, и что Украина остро нуждается в увеличении поставок.

