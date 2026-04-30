Head Topics

Президент встретился с представителями коренных малочисленных народов России

Политика News

Президент встретился с представителями коренных малочисленных народов России
Коренные НародыВладимир ПутинДень Коренных Малочисленных Народов России
📆4/30/2026 4:22 PM
📰Президент России
136 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 79% · Publisher: 68%

В День коренных малочисленных народов России состоялось мероприятие с участием Президента, посвященное сохранению культурного наследия и поддержке коренных народов страны. Обсуждались вопросы развития регионов, образования и доступности социальных услуг.

Встреча с представителями коренных малочисленных народов России состоялась в День коренных малочисленных народов России, учрежденный Указом Президента от 4 ноября 2025 года и отмечаемый впервые в этом году.

Президент посетил выставку «Знание. Герои», посвященную героям специальной военной операции, в сопровождении генерального директора общества «Знание» Максима Древаля и ветеранов СВО Родиона и Кристины Пуйко. Просветительский марафон «Знание. Первые» проходит в столичном выставочном зале «Манеж» с 28 по 30 апреля и посвящен Году единства народов России.

Президент Владимир Путин поздравил участников встречи с первым Днем коренных малочисленных народов, подчеркнув, что все народы России – большая и малая – составляют единую семью, в которой заключается сила страны. Он отметил, что все должны чувствовать, что Россия – их общий родной дом, что необходимо для устойчивого и стабильного развития. В России насчитывается 47 коренных малочисленных народов, каждый из которых является неотъемлемой частью России, хранителем уникальных традиций и культур.

Президент подчеркнул, что сохранение и благополучие каждого народа – это вклад в благополучие многонационального народа России. Россия исторически формировалась как союз народов, основанный на уважении к ценностям и самобытности разных этносов. Он привел примеры смешанных семей, как символ объединения. В отличие от некоторых других стран, освоение Сибири, Дальнего Востока и Севера не сопровождалось подавлением традиционного уклада жизни коренных народов, а происходило во взаимодействии и с уважением к их обычаям.

С XIX века создавались условия для образования и просвещения представителей разных народов, в том числе малочисленных. В СССР и в современной России эта работа продолжается. К середине 30-х годов многие языки коренных народов обрели письменность, а первые ученые из числа этих народов получили ученые степени. В настоящее время в российских регионах реализуются образовательные программы по изучению 76 языков народов России, включая коренные малочисленные народы.

Действует комплекс мер поддержки традиционных промыслов, таких как оленеводство и охота. Президент поделился впечатлениями от общения с оленеводами и отметил их доброту и трудолюбие, а также суровые условия их жизни. Подчеркнуто, что даже минимальное внимание к ним вызывает положительный отклик. Усилия государства направлены на сохранение традиций предков и передачу их новым поколениям.

В связи с реализацией масштабных планов по развитию Дальнего Востока, Сибири и Арктики, интересы коренных народов, чьи предки веками жили на этих землях, являются абсолютным приоритетом. Президент отметил, что люди, ведущие кочевой образ жизни, должны иметь доступ к современным медицинским, социальным и образовательным услугам, и подчеркнул неприхотливость этих людей, которые, несмотря на сложные условия, ценят даже минимальное внимание

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Президент России /  🏆 1. in RU

Коренные Народы Владимир Путин День Коренных Малочисленных Народов России Культура Традиции Развитие Регионов

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-03 20:58:20