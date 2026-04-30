Президент встретился с представителями коренных малочисленных народов России

В День коренных малочисленных народов России состоялось мероприятие с участием Президента, посвященное сохранению культурного наследия и поддержке коренных народов страны. Обсуждались вопросы развития регионов, образования и доступности социальных услуг.

Встреча с представителями коренных малочисленных народов России состоялась в День коренных малочисленных народов России, учрежденный Указом Президента от 4 ноября 2025 года и отмечаемый впервые в этом году.

Президент посетил выставку «Знание. Герои», посвященную героям специальной военной операции, в сопровождении генерального директора общества «Знание» Максима Древаля и ветеранов СВО Родиона и Кристины Пуйко. Просветительский марафон «Знание. Первые» проходит в столичном выставочном зале «Манеж» с 28 по 30 апреля и посвящен Году единства народов России.

Президент Владимир Путин поздравил участников встречи с первым Днем коренных малочисленных народов, подчеркнув, что все народы России – большая и малая – составляют единую семью, в которой заключается сила страны. Он отметил, что все должны чувствовать, что Россия – их общий родной дом, что необходимо для устойчивого и стабильного развития. В России насчитывается 47 коренных малочисленных народов, каждый из которых является неотъемлемой частью России, хранителем уникальных традиций и культур.

Президент подчеркнул, что сохранение и благополучие каждого народа – это вклад в благополучие многонационального народа России. Россия исторически формировалась как союз народов, основанный на уважении к ценностям и самобытности разных этносов. Он привел примеры смешанных семей, как символ объединения. В отличие от некоторых других стран, освоение Сибири, Дальнего Востока и Севера не сопровождалось подавлением традиционного уклада жизни коренных народов, а происходило во взаимодействии и с уважением к их обычаям.

С XIX века создавались условия для образования и просвещения представителей разных народов, в том числе малочисленных. В СССР и в современной России эта работа продолжается. К середине 30-х годов многие языки коренных народов обрели письменность, а первые ученые из числа этих народов получили ученые степени. В настоящее время в российских регионах реализуются образовательные программы по изучению 76 языков народов России, включая коренные малочисленные народы.

Действует комплекс мер поддержки традиционных промыслов, таких как оленеводство и охота. Президент поделился впечатлениями от общения с оленеводами и отметил их доброту и трудолюбие, а также суровые условия их жизни. Подчеркнуто, что даже минимальное внимание к ним вызывает положительный отклик. Усилия государства направлены на сохранение традиций предков и передачу их новым поколениям.

В связи с реализацией масштабных планов по развитию Дальнего Востока, Сибири и Арктики, интересы коренных народов, чьи предки веками жили на этих землях, являются абсолютным приоритетом. Президент отметил, что люди, ведущие кочевой образ жизни, должны иметь доступ к современным медицинским, социальным и образовательным услугам, и подчеркнул неприхотливость этих людей, которые, несмотря на сложные условия, ценят даже минимальное внимание





