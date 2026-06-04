Предупреждение о магнитной буре уровня G3

Вечером 4 июня Земля может попасть под воздействие сильной и затяжной магнитной бури, которая классифицируется как уровень G3. Причиной станет приход нескольких облаков солнечной плазмы, выброшенных после серии мощных вспышек.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Вечером 4 июня Земля может попасть под воздействие сильной и затяжной магнитной бури.

Ее классифицируют как уровень G3. Причиной станет приход сразу нескольких облаков солнечной плазмы, выброшенных после серии мощных вспышек. Об этом сообщает Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS). По данным специалистов, взрывы на светиле произошли 3 июня с интервалом около десяти часов.

Ожидается, что потоки вещества объединятся прямо в космосе в единую структуру гигантских размеров. Более поздние выбросы догонят ранние облака плазмы, сформировав своеобразную волну протяженностью примерно 200 миллионов километров. Вероятность того, что это образование пройдет мимо Земли, крайне мала. Поэтому геомагнитные возмущения считаются практически неизбежными.

Буря третьего уровня относится к категории сильных, но рекордной не является. Аналогичное явление уже фиксировали в марте этого года. Еще более мощное возмущение уровня G4 наблюдалось в январе. Если прогноз сбудется, предстоящее событие может войти в число самых сильных в 2026 году.

Буря максимального, пятого уровня в последний раз накрывала планету в мае 2024 года. Тогда она стала крупнейшей за последние два десятилетия.





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Магнитная Буря G3 Земля Солнечная Плазма Геомагнитные Возмущения

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