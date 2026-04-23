Правительство разрабатывает меры компенсации пострадавшим от наводнений в Дагестане

Власти РФ прорабатывают вопросы компенсаций для жителей Дагестана, пострадавших от масштабных наводнений. Президент Путин поручил внимательно отнестись к судьбам каждого пострадавшего гражданина.

В правительстве Российской Федерации активно ведется работа по разработке мер компенсации для жителей Дагестан а, пострадавших от масштабных наводнений. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 23 апреля, подчеркнув особое внимание президента Владимира Путина к судьбам граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Президент неоднократно отмечал необходимость индивидуального подхода к каждому пострадавшему, включая тех, чьи дома и жилье были построены с нарушениями строительных норм. Данное заявление стало ответом на многочисленные обращения граждан и запросы от региональных властей, столкнувшихся с беспрецедентным по масштабам бедствием. По словам Пескова, по итогам беседы президента с главами муниципальных образований Дагестана уже сформированы конкретные поручения, которые в настоящее время в срочном порядке прорабатываются правительством.

Особое внимание уделяется оперативности и эффективности мер поддержки, чтобы максимально быстро облегчить положение пострадавших и восстановить разрушенную инфраструктуру. Правительство рассматривает различные варианты компенсаций, включая финансовую помощь на восстановление жилья, предоставление временного жилья, а также поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего от наводнения. Президент России Владимир Путин 13 апреля утвердил перечень поручений, направленных на ликвидацию последствий паводков в Дагестане.

Этот перечень включает в себя не только меры по оказанию помощи пострадавшим, но и задачи по восстановлению инфраструктуры, проведению инженерных изысканий и разработке мер по предотвращению подобных катастроф в будущем. Особое внимание уделяется укреплению дамб и водохранилищ, а также улучшению системы мониторинга и прогнозирования паводков. В качестве оперативной помощи, 15 апреля вертолет МЧС России доставил около 500 кг гуманитарной помощи в горные районы Дагестана, которые оказались отрезанными от внешнего мира из-за неблагоприятных погодных условий.

Эта помощь включала в себя продукты питания, воду, медикаменты и предметы первой необходимости. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов 7 апреля сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в 11 муниципалитетах, наиболее пострадавших от наводнения. По его данным, от непогоды пострадали 842 значимых социальных объекта, включая школы, больницы, детские сады и объекты культуры. Масштаб разрушений требует значительных финансовых и материальных ресурсов для восстановления нормальной жизни в пострадавших районах.

Причиной катастрофических наводнений стало переполнение Геджухского водохранилища, произошедшее 5 апреля в результате обильных осадков, что привело к прорыву земляного вала. Это вызвало стремительное затопление населенных пунктов, расположенных в низинах. Трагическим итогом стихийного бедствия стали человеческие жертвы. Сообщается о гибели беременной женщины и ребенка, которых унесло течением.

Кроме того, в Махачкале обрушился многоквартирный дом, что усугубило и без того сложную ситуацию. Власти Дагестана и федеральные органы власти предпринимают все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим, проведения спасательных работ и восстановления разрушенной инфраструктуры. В настоящее время ведется оценка ущерба, нанесенного наводнением, и разрабатываются долгосрочные планы по восстановлению экономики и социальной сферы региона. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности жителей и предотвращению повторения подобных трагедий в будущем.

Рассматриваются вопросы предоставления налоговых льгот и отсрочек для пострадавшего бизнеса, а также программы поддержки занятости и переобучения для тех, кто потерял работу в результате наводнения. Правительство также рассматривает возможность привлечения дополнительных средств из федерального бюджета и внебюджетных источников для финансирования восстановительных работ





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Дагестан Наводнение Компенсации Чрезвычайная Ситуация Владимир Путин

United States Latest News, United States Headlines