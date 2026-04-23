Head Topics

Правительство разрабатывает меры компенсации пострадавшим от наводнений в Дагестане

Чрезвычайные Ситуации News

Правительство разрабатывает меры компенсации пострадавшим от наводнений в Дагестане
ДагестанНаводнениеКомпенсации
📆4/23/2026 12:23 PM
📰Известия
176 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 91% · Publisher: 51%

Власти РФ прорабатывают вопросы компенсаций для жителей Дагестана, пострадавших от масштабных наводнений. Президент Путин поручил внимательно отнестись к судьбам каждого пострадавшего гражданина.

В правительстве Российской Федерации активно ведется работа по разработке мер компенсации для жителей Дагестан а, пострадавших от масштабных наводнений. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 23 апреля, подчеркнув особое внимание президента Владимира Путина к судьбам граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Президент неоднократно отмечал необходимость индивидуального подхода к каждому пострадавшему, включая тех, чьи дома и жилье были построены с нарушениями строительных норм. Данное заявление стало ответом на многочисленные обращения граждан и запросы от региональных властей, столкнувшихся с беспрецедентным по масштабам бедствием. По словам Пескова, по итогам беседы президента с главами муниципальных образований Дагестана уже сформированы конкретные поручения, которые в настоящее время в срочном порядке прорабатываются правительством.

Особое внимание уделяется оперативности и эффективности мер поддержки, чтобы максимально быстро облегчить положение пострадавших и восстановить разрушенную инфраструктуру. Правительство рассматривает различные варианты компенсаций, включая финансовую помощь на восстановление жилья, предоставление временного жилья, а также поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего от наводнения. Президент России Владимир Путин 13 апреля утвердил перечень поручений, направленных на ликвидацию последствий паводков в Дагестане.

Этот перечень включает в себя не только меры по оказанию помощи пострадавшим, но и задачи по восстановлению инфраструктуры, проведению инженерных изысканий и разработке мер по предотвращению подобных катастроф в будущем. Особое внимание уделяется укреплению дамб и водохранилищ, а также улучшению системы мониторинга и прогнозирования паводков. В качестве оперативной помощи, 15 апреля вертолет МЧС России доставил около 500 кг гуманитарной помощи в горные районы Дагестана, которые оказались отрезанными от внешнего мира из-за неблагоприятных погодных условий.

Эта помощь включала в себя продукты питания, воду, медикаменты и предметы первой необходимости. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов 7 апреля сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в 11 муниципалитетах, наиболее пострадавших от наводнения. По его данным, от непогоды пострадали 842 значимых социальных объекта, включая школы, больницы, детские сады и объекты культуры. Масштаб разрушений требует значительных финансовых и материальных ресурсов для восстановления нормальной жизни в пострадавших районах.

Причиной катастрофических наводнений стало переполнение Геджухского водохранилища, произошедшее 5 апреля в результате обильных осадков, что привело к прорыву земляного вала. Это вызвало стремительное затопление населенных пунктов, расположенных в низинах. Трагическим итогом стихийного бедствия стали человеческие жертвы. Сообщается о гибели беременной женщины и ребенка, которых унесло течением.

Кроме того, в Махачкале обрушился многоквартирный дом, что усугубило и без того сложную ситуацию. Власти Дагестана и федеральные органы власти предпринимают все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим, проведения спасательных работ и восстановления разрушенной инфраструктуры. В настоящее время ведется оценка ущерба, нанесенного наводнением, и разрабатываются долгосрочные планы по восстановлению экономики и социальной сферы региона. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности жителей и предотвращению повторения подобных трагедий в будущем.

Рассматриваются вопросы предоставления налоговых льгот и отсрочек для пострадавшего бизнеса, а также программы поддержки занятости и переобучения для тех, кто потерял работу в результате наводнения. Правительство также рассматривает возможность привлечения дополнительных средств из федерального бюджета и внебюджетных источников для финансирования восстановительных работ

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Известия /  🏆 26. in RU

Дагестан Наводнение Компенсации Чрезвычайная Ситуация Владимир Путин

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-23 15:22:56