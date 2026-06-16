Правительство РФ продлевает компенсации и пособия для детей погибших военных и силовиков

Правительство России расширяет меры поддержки для детей погибших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, продлевая сроки получения выплат и компенсаций на совершеннолетних, завершивших школьное обучение. Изменения коснутся правил назначения ежемесячных выплат, компенсаций за жилищно-коммунальные услуги и ремонт жилья. Законопроект планируют рассмотреть в Госдуме 23 июня, с возможным вступлением в силу с 1 сентября 2026 года.

Правительство России одобрило продление срока предоставления ряда социальных выплат и пособий для детей погибших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, включая совершеннолетних, завершивших школьное обучение. Изменения вносятся в правила назначения ежемесячных выплат, компенсаций на жилищно-коммунальные услуги и ремонт индивидуальных жилых домов, которые ранее предоставлялись только несовершеннолетним детям или совершеннолетним с инвалидностью с детства либо обучающимся на очной форме до 23 лет.

Теперь право на получение мер поддержки получат и совершеннолетние дети, уже окончившие школу, но ещё не поступившие в учебные заведения. Срок выплат для новой категории будет продлён до 1 сентября года, в котором завершено обучение. Законопроект планируют рассмотреть в Государственной Думе 23 июня, а в случае принятия он, вероятно, вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Отдельно в тексте упоминается возможность получения ипотечных каникул при рождении ребёнка: сейчас для этого требуется снижение доходов более чем на 20% и превышение расходов на ипотеку над 40% среднемесячного дохода





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