Правительственная комиссия одобрила план модернизации и поддержки "Почты России"

Правительственная комиссия одобрила план модернизации и поддержки "Почты России"
Соответствующий законопроект будет рассмотрен кабинетом министров, а затем отправится в Госдуму. Законопроект, в частности, закрепляет статус электронной почтовой системы на федеральном уровне. Она станет единым каналом доставки юридически значимых сообщений от госорганов гражданам и бизнесу.

Она станет единым каналом доставки юридически значимых сообщений от госорганов гражданам и бизнесу. Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил в Совете Федерации, что законопроект о "Почте России" поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, теперь его должно рассмотреть правительство, затем он отправится в Госдуму. Поддержать госкомпанию собираются несколькими способами. Например, "Почта России" получит статус единого канала доставки юридически значимых сообщений от госорганов гражданам и бизнесу.

Как уточнялось, речь о тех случаях, когда по закону документы можно получать на "Госуслугах" или по электронной почте. Кроме того, платежки за коммунальные услуги будут по умолчанию отправляться в личные кабинеты собственников жилья на портале "Госуслуг". Сэкономленные на бумаге деньги должны опять же пойти на развитие почтовой инфраструктуры. Для некоторых бумажные квитанции все же сохранят, например для пенсионеров и тех, у кого нет учетной записи на "Госуслугах". А еще "Почте России" хотят разрешить торговать безрецептурными лекарствами

