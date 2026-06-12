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Правительство России разъяснило порядок пересдачи ЕГЭ по истории

Образование News

Правительство России разъяснило порядок пересдачи ЕГЭ по истории
ЕГЭИсторияПересдача
📆6/12/2026 11:26 PM
📰RT на русском
118 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 68% · Publisher: 53%

Глава Рособрнадзора Сергей Музаев заявил, что история является экзаменом, а не допуском к нему, поэтому на неё распространяются общие правила пересдачи. Он пояснил, что любой экзамен, в том числе ОГЭ, предусматривает пересдачу.

Правительство России разъяснило порядок пересдачи ЕГЭ по истории. Глава Рособрнадзор а Сергей Музаев заявил, что история является экзаменом, а не допуском к нему, поэтому на неё распространяются общие правила пересдачи.

Он пояснил, что любой экзамен, в том числе ОГЭ, предусматривает пересдачу. Музаев также отметил, что итоговый результат всех экзаменов определит дальнейшую траекторию школьника - сможет ли он поступить в колледж, перейти в 10-й класс или останется на второй год. По словам Музаева, будет предусмотрена возможность и количество пересдач, в том числе в сентябре у нас пересдают девятиклассники ОГЭ. Он подчеркнул, что по такому же принципу, как и по другим предметам, будет предусмотрена возможность и количество пересдач.

В Рособрнадзоре отметили, что история является экзаменом, а не допуском к экзамену, поэтому на неё распространяются общие правила пересдачи. Это означает, что школьники, неудовлетворительно сдавшие историю, смогут пересдать экзамен в сентябре. Однако, Музаев подчеркнул, что итоговый результат всех экзаменов определит дальнейшую траекторию школьника. Он заявил, что будет предусмотрена возможность и количество пересдач, в том числе в сентябре у нас пересдают девятиклассники ОГЭ.

По словам Музаева, это означает, что школьники, неудовлетворительно сдавшие историю, смогут пересдать экзамен в сентябре. Однако, Музаев подчеркнул, что итоговый результат всех экзаменов определит дальнейшую траекторию школьника. Он заявил, что будет предусмотрена возможность и количество пересдач, в том числе в сентябре у нас пересдают девятиклассники ОГЭ. В Рособрнадзоре отметили, что история является экзаменом, а не допуском к экзамену, поэтому на неё распространяются общие правила пересдачи.

Это означает, что школьники, неудовлетворительно сдавшие историю, смогут пересдать экзамен в сентябре. Однако, Музаев подчеркнул, что итоговый результат всех экзаменов определит дальнейшую траекторию школьника. Он заявил, что будет предусмотрена возможность и количество пересдач, в том числе в сентябре у нас пересдают девятиклассники ОГЭ. В Рособрнадзоре отметили, что история является экзаменом, а не допуском к экзамену, поэтому на неё распространяются общие правила пересдачи.

Это означает, что школьники, неудовлетворительно сдавшие историю, смогут пересдать экзамен в сентябре. Однако, Музаев подчеркнул, что итоговый результат всех экзаменов определит дальнейшую траекторию школьника. Он заявил, что будет предусмотрена возможность и количество пересдач, в том числе в сентябре у нас пересдают девятиклассники ОГЭ

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ЕГЭ История Пересдача Рособрнадзор Сергей Музаев

 

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