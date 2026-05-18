Правительство РФ продолжит поддержку IT-сектору до 2026 года

Премьер-министр Михаил Мишустин подтвердил, что Правительство России не планирует сворачивать программы помощи сектора информационных технологий. Он отметил, что за последние шесть лет доля IT в структуре ВВП страны удвоилась, а государство уверенно верит в окупаемость вложений в эту сферу. Кроме того, глава кабинета министров высказался о важности системного внедрения цифровых продуктов в экономику России, ставшей все более зависимой от цифровизации.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской ФедерацииПравительство РФ не планирует сворачивать программы помощи сектору информационных технологий. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил на пленарной сессии XI конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.

Он отметил, что за шесть лет доля IT в структуре ВВП страны удвоилась. Глава кабинета министров подчеркнул, что государство уверено в окупаемости вложений в эту сферу. По его словам, данное направление выступает одним из двигателей индустриального развития страны. \n\nМишустин также добавил, что рамках дальнейшего стимулирования профильных компаний и внимания к цифровому сегменту, правительство РФ не собирается прекращать поддержку IT-сектора.

Он сказал:\n\n«Мы продолжим поддержку, поскольку уверены, что инвестиции в отрасль информационных технологий окупаются. Она является одним из драйверов нашей промышленности»

