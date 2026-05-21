Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Vehicle Fire at MTA Headquarters in Lower Manhattan Prompts EvacuationsVehicle Fire at MTA Headquarters in Lower Manhattan Prompts Evacuations Los Angeles Fire Department Truck Involved in Serious AccidentLos Angeles Fire Department Truck Involved in Serious Accident

Правила решают не внешний вид, а выдержка в шестом матче финала Кубка Гагарина

Борьба News

Правила решают не внешний вид, а выдержка в шестом матче финала Кубка Гагарина
Финал Кубка ГагаринаВыдержаниеШаг
📆5/21/2026 2:18 PM
📰championat
102 sec. here / 16 min. at publisher
📊News: 89% · Publisher: 51%

Финал дошёл до места, где уже неважно, кто лучше выглядит по сезону. Важно только одно: кто выдержит шестую встречу. Мария Габдрафикова приводит слова Владимира Габдрафикова от "Ставка ТВ", который прогнозирует шансы команд на победу в шестом матче финала Кубка Гагарина.

Финал дошёл до того места, где уже вообще неважно, кто лучше выглядит по сезону. Важно только одно: кто выдержит шестую встречу.

"Локомотив" ведёт 3-2 и везёт в Казань шанс закрыть Кубок здесь и сейчас. И это всегда самый тяжёлый шаг: когда трофей уже рядом, а соперник стоит на краю и понимает, что ему терять больше нечего. Пятый матч в Ярославле получился показательный. Первый период — "разведка боем", как сказал Хартли.

А во втором "Локомотив" устроил ураган: наложения, пятак, подборы, 22 броска за период и ощущение, что у "Ак Барса" в этот отрезок просто забрали воздух. Именно это и есть ярославская короночка: когда они забирают нерв, игра превращается в мясорубку по сменам, и тебя перемалывают не одной атакой, а объёмом. Казани сейчас важно отрезать именно это.

"Гатиятулин" после пятой встречи говорил про брак и недостаток контроля шайбы: "Когда её теряешь, много сил тратится на её отбор". И это ключ к шестому матчу.

"Ак Барс" должен быть умнее с шайбой и злее в завершении, потому что просто терпеть против такого "Локомотива" — это путь к тому, что тебя снова задавят во втором периоде. Но при этом нельзя забывать и про психологию: Карпухин сформулировал ровно: "Нужно выиграть один матч". То есть Казань не в серии «спасаем сезон», а в серии «берём одну победу и возвращаем всё в Ярославль". Это помогает держать голову холодной.

У "Локомотива" мотивация ещё жёстче: они уже дважды в этом финале отдавали Казани шанс сравнять счёт в серии. Третий раз играть в эту русскую рулетку — роскошь. Поэтому жду максимально собранный Ярославль: без суеты, с шайбой в глубину, с понятным давлением на пятак и с мыслью «закрыть сейчас, пока соперник прижат". Жду более острого "Ак Барса" именно в завершении — иначе финал не спасти.

Однако и "Локомотив" своё в атаке найдёт: они слишком системно создают момент через давление и подборы, а когда матч становится «до одной ошибки», даже пары эпизодов может хватить для нужного тотала. Поэтому вместо угадайки победителя беру более рабочий вариант: голы здесь должны быть, даже если моментов будет не так много", — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ"

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

championat /  🏆 29. in RU

Финал Кубка Гагарина Выдержание Шаг Трофей Высокий Давление Владение Шайбой Алгоритм Побед Подбор Требуется Победить Один Матч Победа Возвращает Всё В Ярославль Понятный Контроль Шайбы Создают Момент Через Давление Терапия До Одной Ошибки

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-21 17:25:32