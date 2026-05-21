Правила решают не внешний вид, а выдержка в шестом матче финала Кубка Гагарина

Финал дошёл до места, где уже неважно, кто лучше выглядит по сезону. Важно только одно: кто выдержит шестую встречу. Мария Габдрафикова приводит слова Владимира Габдрафикова от "Ставка ТВ", который прогнозирует шансы команд на победу в шестом матче финала Кубка Гагарина.

"Локомотив" ведёт 3-2 и везёт в Казань шанс закрыть Кубок здесь и сейчас. И это всегда самый тяжёлый шаг: когда трофей уже рядом, а соперник стоит на краю и понимает, что ему терять больше нечего. Пятый матч в Ярославле получился показательный. Первый период — "разведка боем", как сказал Хартли.

А во втором "Локомотив" устроил ураган: наложения, пятак, подборы, 22 броска за период и ощущение, что у "Ак Барса" в этот отрезок просто забрали воздух. Именно это и есть ярославская короночка: когда они забирают нерв, игра превращается в мясорубку по сменам, и тебя перемалывают не одной атакой, а объёмом. Казани сейчас важно отрезать именно это.

"Гатиятулин" после пятой встречи говорил про брак и недостаток контроля шайбы: "Когда её теряешь, много сил тратится на её отбор". И это ключ к шестому матчу.

"Ак Барс" должен быть умнее с шайбой и злее в завершении, потому что просто терпеть против такого "Локомотива" — это путь к тому, что тебя снова задавят во втором периоде. Но при этом нельзя забывать и про психологию: Карпухин сформулировал ровно: "Нужно выиграть один матч". То есть Казань не в серии «спасаем сезон», а в серии «берём одну победу и возвращаем всё в Ярославль". Это помогает держать голову холодной.

У "Локомотива" мотивация ещё жёстче: они уже дважды в этом финале отдавали Казани шанс сравнять счёт в серии. Третий раз играть в эту русскую рулетку — роскошь. Поэтому жду максимально собранный Ярославль: без суеты, с шайбой в глубину, с понятным давлением на пятак и с мыслью «закрыть сейчас, пока соперник прижат". Жду более острого "Ак Барса" именно в завершении — иначе финал не спасти.

Однако и "Локомотив" своё в атаке найдёт: они слишком системно создают момент через давление и подборы, а когда матч становится «до одной ошибки», даже пары эпизодов может хватить для нужного тотала. Поэтому вместо угадайки победителя беру более рабочий вариант: голы здесь должны быть, даже если моментов будет не так много", — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ"





