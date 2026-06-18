В интервью экс-омбудсмен Татьяна Москальkova подчёркивает важность правового просвещения как нравственного кодекса, анализирует роль ИИ в юридической сфере и делится рекомендациями по защите прав.

Каждый человек в России обладает неотъемлемыми правами, включая право на жизнь, достоинство, честь и неприкосновенность личной жизни. Эти права предоставляются от рождения, однако не все граждане знают о них и умеют их защищать.

Об этом в интервью РИА Новости заявила Татьяна Москалькова, десять лет занимавшая пост уполномоченного по правам человека, а в настоящее время являющаяся научным руководителем Центра по правам человека Университета имени Кутафина. Она подчеркнула важность правового просвещения с раннего возраста, предостерегла от передачи юридической защиты искусственному интеллекту, объяснила 개념цию цифровых и соматических прав, дала рекомендации по защите от мошенников и порекомендовала книги для отстаивания своих прав. Беседой руководила Елизавета Косолапова.

Правовое просвещение в России имеет особое значение, поскольку само слово восходит к древнерусскому языку и связано с понятиями свет, просвещение, излияние света, что ассоциируется со свечой, дающей этот свет. В отличие от многих других стран, правовое просвещение здесь выступает как нравственный кодекс. Оно начинается с детских сказок, которые передают представления о добре и зле, о справедливости. Уже в раннем возрасте человек усваивает, как бороться с несправедливостью, символом чего может быть сказка о девочке, укрытой яблоней от лебедей.

Для российской культуры тема света души имеет огромное значение и отличается от простого понятий образования, правовой грамотности или информирования населения. Это не только получение знаний, но и воспитание, привитие культуры уважения к человеку, его достоинству и правам. Сегодня эта тема выходит на передний план. Государство, гражданское общество и церковь actively проводят мероприятия, направленные на повышение осведомленности граждан о их правах.

Опросы общественного мнения указывают на существующие проблемы: около половины respondents считают себя достаточно грамотными в знаниях законов, а другая половина - недостаточно грамотными. При этом 70% открыто признают, что не знают законов или не умеют использовать их для защиты своих прав. Ежегодный правовой диктант, проводимыйtogether с Ассоциацией юристов России, показывает, что лишь около 50% участников дают правильные ответы. Эти данные свидетельствуют о том, что правовое просвещение остаётся критически важным аспектом жизни общества.

За десять лет работы в качестве уполномоченного по правам человека проводился постоянный мониторинг знаний граждан. Часто люди попадали в трудные ситуации из-за незнания своих прав, сроков давности для обжалования решений, а в судах им иногда советовали смириться с несправедливостью. Работа с семьями участников специальной военной операции также выявила множество неразрешённых вопросов. В этой связи министр юстиции организовал межведомственную группу, включающую Москалькову, для выявления пробелов в знаниях и поиска путей их устранения.

Использование социальных сетей для повышения правовой грамотности имеет как преимущества, так и недостатки. Интернет позволяет быстро получить доступ к огромному массиву информации, что экономит время. Однако он может снижать способность к масштабному и объективному мышлению. Отличительная особенность человека - способность анализировать, делать выводы, понимать закономерности и критически оценивать информацию.

Искусственный интеллект же выдаёт ответы на основе заложенных в него данных, без самостоятельного анализа. Москалькова признаёт, что ИИ помог ей быстро найти информацию, но иногда предоставлял устаревшие или неправильно оценённые данные. Например, ИИ предлагал принять закон, который уже был раскритикован в парламенте и не отвечает на запросы общества. Поэтому нельзя полагаться исключительно на традиционные источники, которые позволяют углубиться в тему, поучаствовать в дискуссии и двигаться вперёд.

Ключевой принцип - не торопиться с цифровизацией, а дать людям возможность выбора форм получения услуг и реализации прав. Права человека можно условно разделить на две категории. Первая - традиционные права, адаптируемые к цифровой среде, например оплата ЖКХ через портал Госуслуг. Для их использования необходимо научиться управлять личным кабинетом, отслеживать информацию и предъявлять претензии в случае ошибок, допущенных алгоритмами искусственного интеллекта





РИА Новости / 🏆 16. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Правовое Просвещение Искусственный Интеллект Цифровые Права Татьяна Москалькова Просвещение В России

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Порнозвезда пожаловалась на главный стереотип о секс-индустрииПопулярная модель и порноактриса из Канады Корина Кова (Korina Kova) пожаловалась на главный стереотип о секс-индустрии. В подкасте Inside OnlyFans, доступном на YouTube, она рассказала, что многие ошибочно считают, что работа в сфере порно унизительна для всех женщин.

Read more »