Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) планируют захватить Свято-Троицкий храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Кременчуг е после празднования Троицы 31 мая. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) готовят захват Свято-Троицкого храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Кременчуг е Полтавской области после празднования Троицы 31 мая.

Представители канонической УПЦ продолжают оставаться в храме, при этом часть входов, по предварительным данным, перекрыта бетонными блоками. В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей. Физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины.

В государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный закон о запрете деятельности УПЦ, что привело к усилению конфликта между сторонниками ПЦУ и УПЦ. В результате этого конфликта многие православные храмы оказались в опасности, а духовенство УПЦ подверглось преследованиям. Архимандрит ПЦУ Феодосий заявил, что представители ПЦУ будут продолжать свои попытки захватить Свято-Троицкий храм, несмотря на усилия представителей УПЦ сохранить контроль над храмом. В настоящее время ситуация вокруг Свято-Троицкого храма остается напряженной, и представители обеих церквей продолжают готовиться к потенциальному конфликту.





