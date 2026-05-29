Православные церкви Украины готовятся к конфликту

Православные церкви Украины готовятся к конфликту
Православная Церковь УкраиныУкраинская Православная ЦерковьСвято-Троицкий Храм
📆5/29/2026 2:53 PM
📰РИА Новости
54 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 42% · Publisher: 59%

Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) планируют захватить Свято-Троицкий храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Кременчуге после празднования Троицы 31 мая.

Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) планируют захватить Свято-Троицкий храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Кременчуг е после празднования Троицы 31 мая. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) готовят захват Свято-Троицкого храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Кременчуг е Полтавской области после празднования Троицы 31 мая.

Представители канонической УПЦ продолжают оставаться в храме, при этом часть входов, по предварительным данным, перекрыта бетонными блоками. В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей. Физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины.

В государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный закон о запрете деятельности УПЦ, что привело к усилению конфликта между сторонниками ПЦУ и УПЦ. В результате этого конфликта многие православные храмы оказались в опасности, а духовенство УПЦ подверглось преследованиям. Архимандрит ПЦУ Феодосий заявил, что представители ПЦУ будут продолжать свои попытки захватить Свято-Троицкий храм, несмотря на усилия представителей УПЦ сохранить контроль над храмом. В настоящее время ситуация вокруг Свято-Троицкого храма остается напряженной, и представители обеих церквей продолжают готовиться к потенциальному конфликту.

Православная Церковь Украины Украинская Православная Церковь Свято-Троицкий Храм Кременчуг Конфликт

 

Побег из СССР и долгая любовь. 31 декабря 1978 года на советском ЦТ впервые показали фэнтезийный мюзикл Леонида Квинихидзе «31 июня» — с артистами балета, один из которых сбежал на Запад и подвел режиссера и всю съемочную группу.
Российские школьники вернулись с Олимпиады по экономике в Китае с пятью медалями. В московском аэропорту Шереметьево вечером в среду, 31 июля, встретили школьников — победителей VII Международной олимпиады по экономике (IEO-2024), которая прошла с 22 по 31 июля 2024 года в китайском Гонконге.
Паредес вернулся в «Бока Хуниорс» из «Ромы» за 300 000 евро. Презентацию хавбека посетили более 50 тысяч болельщиков. По данным Transfermarkt, клуб из Буэнос-Айреса заплатил за 31-летнего игрока «Роме» 300 тысяч евро и подписал с ним контракт до 31 декабря 2028 года.
«МЮ» при Амориме выступает в АПЛ хуже всех остальных 16 клубов, игравших в обоих сезонах. Манкунианцы набрали 31 очко в 31 матче и пропустили на 13 голов больше, чем забили. Под руководством португальского специалиста манкунианцы провели в Премьер-лиге 31 игру и набрали 31 очко.
СКА подписал контракт с Лайпсиком до конца сезона. Форвард играл за армейцев в сезоне-2023/24. 31-летний нападающий Брендан Лайпсик подписал контракт со СКА до 31 мая 2026 года.
«Шить в России стало очень дорого». Бренд Gate 31, который принципиально производил одежду внутри страны, оказался на грани закрытия. Петербургский бренд одежды Gate 31 в первом квартале 2026 года получил убыток в 31 миллион рублей, написал его основатель Денис Шевченко в соцсетях.
