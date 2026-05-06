Почему бой Чимаев — Стрикленд может разочаровать зрителей

📆5/6/2026 7:20 AM
📰championat
Несмотря на агрессивную раскрутку и личную вражду между бойцами, есть несколько причин, по которым предстоящий поединок может оказаться не таким зрелищным, как ожидают фанаты. Разбираемся в деталях.

Этот бой сопровождался невероятно агрессивной предварительной раскруткой, что редко встречается в современном MMA . Впервые за долгое время в октагоне встретятся два бой ца, которые не просто соперники, а настоящие антагонисты, испытывающие друг к другу взаимную неприязнь.

Многие сравнивают это противостояние с легендарным поединком Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, где личная вражда добавляла остроты каждому удару. Однако, несмотря на высокие ожидания, есть три ключевые причины, по которым этот бой может разочаровать зрителей и оказаться не таким зрелищным, как хотелось бы. Шон Стрикленд, несмотря на свою свежую досрочную победу над Энтони Эрнандесом, где он показал себя с лучшей стороны, исторически не ассоциируется с яркими и зрелищными боями.

Его стиль в октагоне можно описать как несколько монотонный: он часто использует одну и ту же стойку, поджимая ногу и прикрываясь плечом, а его атаки сводятся к нескольким стандартным комбинациям, таким как джеб-двойка и фронт-кик в корпус. Хотя Стрикленд активно прессингует соперников, у него недостаточно силы для быстрого нокаута. Вместо этого он предпочитает изматывать соперника, нанося большое количество ударов, но большинство из них не являются акцентированными.

Интересно, что две трети его боёв в организации заканчивались по очкам, что говорит о его склонности к длительным поединкам. С другой стороны, Хамзат Чимаев, несмотря на критику после боя с Дрикусом дю Плесси, где он показал себя слишком осторожным, на самом деле является более зрелищным бойцом. Из восьми своих поединков в UFC он завершил шесть досрочно, а его бои с Гилбертом Бёрнсом и Камару Усманом были крайне захватывающими.

Однако в бою с дю Плесси Чимаев предпочёл безопасную стратегию, избегая рисков и нанося множество лёгких ударов, что привело к доминированию, но не к зрелищности. В предстоящем поединке со Стриклендом он, вероятно, снова будет стремиться к контролю, но вопрос в том, готов ли он рисковать и тратить силы на финиш. Кроме того, мощная раскрутка боя и настоящий конфликт между бойцами могут сыграть злую шутку. Хотя это хорошо для привлечения внимания, есть риск, что бойцы перегорят из-за чрезмерного давления.

Вспомним, как мощно раскручивался бой Мухаммада Мокаева и Манела Капе, который в итоге оказался разочаровывающим. На фоне такой наэлектризованной атмосферы бойцы могут сосредоточиться не на победе, а на том, чтобы не проиграть, что негативно скажется на их выступлении. Тем не менее, как болельщики, мы надеемся, что Чимаев и Стрикленд оправдают ожидания и подарят нам захватывающий поединок

