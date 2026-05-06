Почему дневной сон иногда вызывает усталость и как сделать его эффективным

Врач-сомнолог Наталия Золотарева объяснила, почему после дневного сна люди могут чувствовать себя разбитыми, и дала рекомендации по организации правильного дневного отдыха. Она отметила, что ключевыми факторами являются продолжительность сна, время суток и условия для отдыха.

После дневного сна вместо ожидаемой бодрости многие люди испытывают чувство разбитости и усталости. О причинах такого явления и правилах «правильного» дневного отдыха рассказала врач-кардиолог и сомнолог «СМ-Клиника» Наталия Золотарева.

По ее словам, ощущение усталости после дневного сна чаще всего связано с особенностями фаз сна и моментом пробуждения. Одной из ключевых причин является переход в глубокие стадии сна. Если дневной отдых затягивается более чем на 20–30 минут, мозг успевает погрузиться в медленный сон. Пробуждение в этот момент сопровождается так называемой инерцией сна — состоянием заторможенности, слабости и дезориентации.

«Еще один фактор — неподходящее время для сна. Сон позднее 15:00 может нарушить циркадные ритмы, затрудняя засыпание ночью и вызывая чувство усталости после пробуждения», — пояснила врач. Она отметила, что важную роль играют и индивидуальные особенности. У части людей дневной сон в принципе «не работает», и это может быть связано с метаболизмом или уже имеющимися нарушениями сна, например бессонницей.

Стоит учитывать и такой фактор, как плохие условия для сна. Шум, свет или неудобная поза мешают полноценному отдыху, делая сон поверхностным и неэффективным. Чтобы сделать дневной сон восстанавливающим, необходимо учесть его продолжительность. Оптимальным считается короткий отдых в пределах 20–30 минут, который не дает организму перейти в глубокие стадии.

Если же есть выраженный недосып, допускается более длительный сон — около 90 минут (полный цикл), однако он может повлиять на ночной отдых.

«Выбирайте правильное время для сна. Лучший период — между 13:00 и 15:00, когда естественно снижается уровень энергии. Избегайте сна вечером, чтобы не нарушить ночной сон», — рекомендовала сомнолог. Не менее важно и качество условий.

Врач советует затемнять помещение, по возможности использовать маску для глаз или беруши, а также поддерживать комфортную температуру и влажность воздуха. Отдельно она упомянула популярную технику «кофейного сна». Ее суть в том, чтобы выпить кофе непосредственно перед коротким отдыхом: кофеин начинает действовать примерно через 20–30 минут и помогает проснуться более бодрым. При этом злоупотреблять дневным сном не стоит.

Если он регулярно приводит к ухудшению самочувствия или мешает ночному отдыху, от него лучше отказаться. В случае хронической усталости или проблем со сном специалист рекомендует обратиться к врачу.

«Качество ночного сна — основа бодрости. Дневной сон не компенсирует его нехватки. Старайтесь спать 7–9 часов ночью, соблюдая режим. Если после дневного отдыха вы чувствуете себя хуже, возможно, ваш организм обходится без него», — заключила специалист.

Длительный недосып является одним из наиболее недооцениваемых факторов риска для жизни. Согласно ряду исследований, у спящих менее семи часов в сутки людей вероятность смерти от любых причин в среднем повышается на 12%





