Почему разгрузочные дни после праздников могут навредить ЖКТ и как правильно восстановиться

Врач-гастроэнтеролог предупреждает об опасности детокс-диет после застолья и объясняет, как правильно восстановить работу ЖКТ. В статье также рассказывается о вреде пережаренного шашлыка и канцерогенах в подгоревшем мясе.

После майских праздников многие стремятся компенсировать избытки пищи и алкоголя с помощью разгрузочных дней на кефире и воде. Однако врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» предупреждает, что такие диеты могут вызвать спазмы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и замедлить восстановление слизистой.

По его словам, после застолья категорически не рекомендуется прибегать к детокс-диетам, так как они лишь усугубляют состояние организма, уже ослабленного перееданием и употреблением алкоголя. Врач объясняет, что в праздничные дни люди чаще всего употребляют шашлык и алкогольные напитки. Маринады для мяса, содержащие уксус, горчицу и перец, раздражают слизистую оболочку ЖКТ, а продукты горения на углях временно угнетают моторику кишечника. Алкоголь же нарушает состав микробиома — сообщества бактерий, отвечающих за синтез витаминов, защиту от патогенов и нормальное всасывание питательных веществ.

В совокупности с избытком белка это приводит к тяжести в животе, изжоге и нарушениям стула. При таких состояниях, как утверждает специалист, необходимо избегать концепции «детокса», так как печень и почки непрерывно обезвреживают токсины, а агрессивные очистительные чаи, клизмы или голодание лишь повреждают слизистую и истощают запасы электролитов. В подавляющем большинстве случаев ЖКТ восстанавливается за пять-семь дней. В первые три дня необходимо пить 1,8–2 литра жидкости: чистую воду, слабый зеленый чай, отвар шиповника, соки без сахара.

Кофе, газировка, алкоголь и пакетированные соки под запретом. Основу рациона для восстановления должны составлять термически обработанные овощи, разваренные крупы, нежирная рыба, паровые тефтели из индейки или куриной грудки. Хлеб разрешен только в подсушенном виде, молочные продукты стоит употреблять в минимальном объеме. Последний прием пищи нужно заканчивать за три часа до сна.

На четвертый-седьмой день после застолья специалист рекомендует постепенно возвращать привычные продукты: по одному в день, отслеживая реакцию организма. Параллельно следует вводить псиллиум (шелуху семян подорожника блошного) и печеные яблоки, которые богаты растворимой клетчаткой, служащей пищей для полезных бактерий и мягко регулирующей стул. Кроме того, врач напоминает, почему нельзя пережаривать шашлык. В подгоревшем мясе образуются канцерогены, которые повышают вероятность развития онкологических заболеваний и приводят к преждевременному старению организма





