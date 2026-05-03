Head Topics

Почему разгрузочные дни после праздников могут навредить ЖКТ и как правильно восстановиться

Здоровье News

Почему разгрузочные дни после праздников могут навредить ЖКТ и как правильно восстановиться
Разгрузочные ДниДетокс-ДиетыВосстановление ЖКТ
📆5/3/2026 6:23 AM
📰lentaruofficial
107 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 63% · Publisher: 63%

Врач-гастроэнтеролог предупреждает об опасности детокс-диет после застолья и объясняет, как правильно восстановить работу ЖКТ. В статье также рассказывается о вреде пережаренного шашлыка и канцерогенах в подгоревшем мясе.

После майских праздников многие стремятся компенсировать избытки пищи и алкоголя с помощью разгрузочных дней на кефире и воде. Однако врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» предупреждает, что такие диеты могут вызвать спазмы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и замедлить восстановление слизистой.

По его словам, после застолья категорически не рекомендуется прибегать к детокс-диетам, так как они лишь усугубляют состояние организма, уже ослабленного перееданием и употреблением алкоголя. Врач объясняет, что в праздничные дни люди чаще всего употребляют шашлык и алкогольные напитки. Маринады для мяса, содержащие уксус, горчицу и перец, раздражают слизистую оболочку ЖКТ, а продукты горения на углях временно угнетают моторику кишечника. Алкоголь же нарушает состав микробиома — сообщества бактерий, отвечающих за синтез витаминов, защиту от патогенов и нормальное всасывание питательных веществ.

В совокупности с избытком белка это приводит к тяжести в животе, изжоге и нарушениям стула. При таких состояниях, как утверждает специалист, необходимо избегать концепции «детокса», так как печень и почки непрерывно обезвреживают токсины, а агрессивные очистительные чаи, клизмы или голодание лишь повреждают слизистую и истощают запасы электролитов. В подавляющем большинстве случаев ЖКТ восстанавливается за пять-семь дней. В первые три дня необходимо пить 1,8–2 литра жидкости: чистую воду, слабый зеленый чай, отвар шиповника, соки без сахара.

Кофе, газировка, алкоголь и пакетированные соки под запретом. Основу рациона для восстановления должны составлять термически обработанные овощи, разваренные крупы, нежирная рыба, паровые тефтели из индейки или куриной грудки. Хлеб разрешен только в подсушенном виде, молочные продукты стоит употреблять в минимальном объеме. Последний прием пищи нужно заканчивать за три часа до сна.

На четвертый-седьмой день после застолья специалист рекомендует постепенно возвращать привычные продукты: по одному в день, отслеживая реакцию организма. Параллельно следует вводить псиллиум (шелуху семян подорожника блошного) и печеные яблоки, которые богаты растворимой клетчаткой, служащей пищей для полезных бактерий и мягко регулирующей стул. Кроме того, врач напоминает, почему нельзя пережаривать шашлык. В подгоревшем мясе образуются канцерогены, которые повышают вероятность развития онкологических заболеваний и приводят к преждевременному старению организма

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

lentaruofficial /  🏆 5. in RU

Разгрузочные Дни Детокс-Диеты Восстановление ЖКТ Шашлык Канцерогены

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-03 09:23:31