Почему беспроводные наушники могут бить током и как этого избежать

📆5/8/2026 6:50 AM
📰aifonline
Владельцы беспроводных наушников иногда ощущают слабые электрические разряды. Эксперты объяснили причину этого явления и предложили способы его предотвращения.

Москва, 8 мая — АиФ-Москва. Владельцы беспроводных наушников иногда сталкиваются с неприятным явлением — слабыми электрическими разрядами, которые могут ощущаться при использовании устройства. Об этом сообщил портал BGR, пояснив, что подобные гаджеты способны накапливать статическое электричество и неожиданно разряжаться при контакте с кожей.

Хотя такие импульсы не представляют опасности для здоровья, они могут вызывать дискомфорт у пользователей. Эксперты предложили несколько способов снизить вероятность подобных инцидентов. В частности, они рекомендуют поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении, используя увлажнители воздуха или кондиционеры. Также специалисты советуют применять антистатические средства для обработки воздуха и лосьоны для сухой кожи, а также использовать антистатические покрытия.

В статье отмечается, что скоплению статического электричества способствует одежда из синтетических материалов, поэтому лучше отдавать предпочтение натуральным тканям. Вероятность появления статических разрядов увеличивается в зимний период из-за сухого воздуха. Ранее в мае обозреватели BGR также сообщили, что снижение скорости интернета и частые ошибки при подключении могут указывать на неисправность роутера. Они рекомендовали проверять, получает ли устройство актуальные обновления прошивки

