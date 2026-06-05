Почему открывать бутылки зубами опасно: риски для зубов и полости рта

Лекарь объяснил, как привычка открывать бутылки зубами приводит к травмам мягких тканей, переломам коронки, инфицированию и дорогостоящему стоматологическому лечению.

Открывать бутылки лимонада, пива, газированных или алкогольных напитков зубами - привычка, которая может обернуться серьезными проблемами со здоровье м полости рта. По словам доцента кафедры челюстно‑лицевой хирургии имени академика Н.Н.

Бажанова Сеченовского университета Леонида Бороздкина, такой метод открывания сосуда наносит двойной вред: сначала пострадают мягкие ткани, а затем - сам зуб. Первое, что происходит при попытке отпереть крышку зубами, - это травма дёсен, губ, языка и внутренней поверхности щеки. Повреждения могут варьироваться от лёгкого раздражения до глубоких разрывов, которые быстро переходят в воспалительные процессы. Ротовая полость принадлежит к самым микробоагрессивным средам организма: в ней находятся бактерии, вызывающие кариес, пародонтит и различные инфекции.

При повреждении слизистой оболочки появляется путь для проникновения патогенов в глубокие ткани, что увеличивает риск развития местных и системных осложнений, включая септицемию и бактериальный эндокардит. Второй аспект - непосредственное воздействие на зубную ткань. При попытке откусить крышку происходит сильное напряжение коронки, что часто приводит к её трещине или даже к перелому. В зависимости от глубины и характера повреждения может потребоваться реставрация композитным материалом, установка коронки или, в тяжёлых случаях, полное удаление зуба с последующей заменой имплантом или протезом.

Такие процедуры находятся за пределами бесплатного лечения по ОМС, поэтому пациенту предстоит не только потерять время, но и понести значительные финансовые затраты. Даже если визуального ущерба зубу не видно, последствия всё равно могут быть скрытыми. Открывая бутылку зубами, человек нарушает целостность зубной эмали, разрушает дентиновый слой и повреждает защитную плёнку, покрывающую зуб. Это ослабляет естественную защиту от кариеса, ускоряет его развитие и повышает вероятность возникновения воспалительных заболеваний периодонта.

В результате зуб может стать более уязвимым к кариесу, а при прогрессировании процесса потребуется более сложное и дорогое лечение. Специалисты настоятельно советуют воздерживаться от чистки зубов сразу после употребления кислых или сладких напитков, а также от использования зубов в качестве открывалки. После кислых напитков эмаль временно размягчается, и её легко повредить щёткой. Рекомендуется подождать от трёх до шестидесяти минут, пока слизистая оболочка не восстановит свою защитную способность.

За это время можно прополоскать рот водой или пожёвывать безсахарную жвачку, чтобы нейтрализовать кислоту и уменьшить риск разрушения эмали. Таким образом, отказ от привычки открывать бутылки зубами не только предотвращает травмы мягких тканей, но и сохраняет зубную структуру, экономит финансовые средства и защищает от потенциальных системных инфекций





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