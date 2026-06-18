Почему в день летнего солнцестояния плохо спится и как с этим бороться

В ночь на 22 июня многие сталкиваются с бессонницей из-за рекордно длинного светового дня. Разбираем, как летнее солнцестояние влияет на выработку мелатонина и кортизола, кто в группе риска и какие меры помогут сохранить здоровый сон.

Летнее солнцестояние, которое в 2024 году приходится на 21 июня, представляет собой особый астрономический момент, когда Северное полушарие получает максимум солнечного света. Для многих этот день ассоциируется с прогулками до позднего вечера, белыми ночами и ощущением бесконечного лета.

Но именно в эти сутки многие неожиданно замечают, что начинают хуже засыпать, чаще просыпаются среди ночи и даже чувствуют усталость, хотя ничего не меняли в своём расписании. Почему же именно в самый длинный день в году мы сталкиваемся с такими проблемами? Врачи и специалисты по сну объясняют: всё просто, организм человека тесно связан с естественными циклами света и темноты. Когда день становится рекордно длинным, а вечерние сумерки практически исчезают, внутренние биологические часы нередко сбиваются.

В результате даже те, кто обычно не испытывает проблем с засыпанием, может в ночь с 21 на 22 июня испытать бессонницу. Давайте более подробно изучим этот вопрос и найдём пути решения проблем со сном в солнцестояние. Итак, почему в самый длинный день года сложнее уснуть? Главная причина связана с выработкой мелатонина - гормона сна.

В норме его уровень начинает повышаться после наступления темноты. Но в день летнего солнцестояния естественная темнота наступает намного позже обычного, а в некоторых регионах России, особенно на север, практически не наступает вовсе. Из-за этого мозг получает сигнал, что день ещё продолжается. Организм дольше остаётся в режиме бодрствования, а желание лечь спать откладывается по естественным причинам.

Особенно заметно это в крупных городах, где ситуацию усугубляют ещё и вечно яркие фонари, светящиеся вывески и экраны смартфонов. Есть и обратная сторона. Если вечером заснуть трудно, то утром многие начинают просыпаться раньше первых будильников. Причина тут снова кроется в солнечном свете.

Ранние рассветы активируют выработку кортизола - гормона бодрости. Через закрытые веки организм всё равно улавливает изменение освещения и начинает готовиться к пробуждению. В итоге человек может открыть глаза в пять-шесть утра и уже не суметь заснуть снова. Логично, что наиболее чувствительны будут люди с хронической бессонницей.

Но не только они. В группу риска попадают также люди с тревожными расстройствами, мигренями и повышенной метеочувствительностью. Нередко на ухудшение сна жалуются пожилые люди и те, кто работает в условиях постоянного стресса. Дополнительную нагрузку в некоторых южных регионах создаёт и июньская жара.

Высокая температура воздуха затрудняет естественное охлаждение организма перед сном, а это один из важных механизмов нормального засыпания. Даже одна ночь с недостатком сна способна отразиться на состоянии человека. На следующий день могут появиться раздражительность, снижение концентрации внимания, головные боли и ощущение разбитости. Если же недосып продолжается несколько дней подряд, возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

Кстати, недавно мы подробно рассказывали, как количество часов сна отражается на организме человека и почему сон в 2 и 12 часов одинаково опасен. Самым лучшим решением будет за несколько часов до сна уменьшать яркость освещения в квартире, отказаться от длительного использования смартфонов и плотно закрыть шторы, чтобы создать максимально тёмное пространство. Хороший эффект лёгкой усталости дают прогулки утром и днём, которые помогают биологическим часам правильно различать периоды бодрствования и отдыха.

Также стоит создать прохладную температуру в спальне, оптимально около 18-20 градусов, и по возможности не засиживаться до рассвета. Важно придерживаться привычного расписания сна даже в самый светлый день года. Летнее солнцестояние считается одним из самых красивых дней года, но для организма этот день может стать настоящей проверкой на прочность. Рекордно длинный световой день способен сбить внутренние биологические часы, вызвать бессонницу и ухудшить самочувствие.

Поэтому всегда важно следить за режимом сна и ложиться по расписанию, а также соблюдать правила гигиены сна для минимизации негативных эффектов от изменения светового дня





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Летнее Солнцестояние Бессонница Мелатонин Биологические Часы Режим Сна Кортизол Гигиена Сна Белые Ночи

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

2+1 у Месси! Лео – лучший в гонке бомбардиров МЛС22 гола в 22 матчах.

Read more »

UFC Qatar: Царукян против Хукера, Белал подерется с Гэрри и другие бои22 ноября на арене ABHA в Дохе (Катар) состоится турнир серии UFC Fight Night, который возглавит поединок между российско-армянским бойцом Арманом Царукяном (22-3) и новозеландцем Дэном Хукером (24-12).

Read more »

Результаты матчей Кубка лиги 22 декабряСегодня, 22 декабря, в Кемерове состоялся первый игровой день группового раунда финального этапа БЕТСИТИ Кубка лиги – 2025/2026 по футзалу, который проходит с 22 по 29 декабря.

Read more »

Суд арестовал курьера по делу об афере с похищением подростка в КрасноярскеСуд арестовал до 22 марта 22-летнего жителя Тюмени, подозреваемого в афере с похищением подростка в Красноярке и выступившего в роли курьера, сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета России.

Read more »

«Зенит» со счетом 3:1 обыграл московское «Динамо» в матче 22-го тура РПЛПетербургский «Зенит» 22 марта одержал гостевую победу над московским «Динамо» в рамках 22 тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Read more »

Надаль объяснил причины игрового спада Алькараса после поражений от Медведева и Корды22-кратный победитель ТБШ бывший испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мыслями о текущей форме 22-летнего соотечественника, семикратного обладателя турниров «Большого шлема», первой ракетки мира Карлоса Алькараса.

Read more »