Почему майские праздники могут истощить организм и как избежать «синдрома утомлённого отдыха»

Эксперты объясняют, почему после праздников люди чувствуют себя выжатыми и как правильно организовать отдых, чтобы не навредить своему здоровью.

С точки зрения нейробиологии майские праздники могут превратиться в настоящую ловушку для нашего мозга. Человек создаёт в голове идеальный сценарий отдыха: дружеская компания, вкусный шашлык, отсутствие конфликтов и романтические моменты.

Однако реальность редко соответствует этим ожиданиям, что приводит к разочарованию и перегрузке организма. Эксперты отмечают, что мозг, не получив обещанной дозы «идеального» праздника, впадает в состояние, которое можно назвать нейрохимическим абстинентным синдромом. Это состояние отнимает больше ресурсов, чем даже самый напряжённый рабочий период. Согласно мнению нутрициолога, майская усталость проявляется не только на психологическом, но и на клеточном уровне.

Организм в праздничные дни работает в аварийном режиме, перерабатывая алкоголь, окисленные жиры, сахар и клетчатку. Алкоголь, в частности, создаёт иллюзию расслабления, но в действительности блокирует фазу глубокого сна, необходимую для очищения мозга. В результате после долгого сна человек просыпается не отдохнувшим, а с тяжёлой головой и ватным телом, что часто ошибочно списывают на лень. Психологи добавляют, что длинные выходные становятся серьёзным испытанием для психики.

Люди устают не от общения, а от необходимости постоянно играть определённые роли: «хорошего родственника», «души компании» или «заботливого партнёра». Это истощает ресурс саморегуляции и может привести к неврозам и физической астении. Чтобы избежать негативных последствий праздников, специалисты рекомендуют нарушить привычный «праздничный кодекс». Например, легализовать бесполезность, позволяя себе время для безделья и отдыха без социальных обязательств.

Также важно следить за питанием: перед застольем лучше съесть что-то плотное, например, сало или авокадо, чтобы замедлить всасывание алкоголя. Психологи советуют придерживаться техники «тихого утра»: даже если вы легли спать поздно, встаньте в привычное время, примите контрастный душ и выйдите на солнечный свет. Эксперты предупреждают, что уже к третьему-четвёртому дню отдыха порог чувствительности к удовольствию падает, и свободное время начинает восприниматься как пустота. Чтобы избежать «синдрома утомлённого отдыха», необходимо сохранять минимальный распорядок дня и чередовать пассивный отдых с активными нагрузками. В противном случае длительный отдых может превратиться в дисфункциональный стресс





