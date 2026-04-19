Почему с возрастом мы теряем друзей и как это исправить: разбор от психологов

Социальный психолог Светлана Комиссарук и Эдуард Бурмистров обсуждают, как меняется наша способность заводить друзей с годами, почему важно ощущать себя нужным и как «эффект зеркальной экспозиции» влияет на наши отношения. Узнайте о «парадоксе дружбы» и ценных советах по поддержанию социальных связей в зрелом возрасте.

На YouTube-канале «Дождь» стартовал новый проект « Психология на Дожде», в котором социальный психолог Светлана Комиссарук и Эдуард Бурмистров исследуют мир вокруг нас и взаимоотношения между людьми. В данном фрагменте беседы обсуждается, как и почему в детстве легко обретать друзей, и как эта способность меняется с возрастом. Особое внимание уделяется важности окружения людьми, которые нам нужны, и кому нужны мы, и как это может повлиять на благополучие в пожилом возрасте. Также затрагивается тема «парадокса дружбы».

С возрастом наши требования к дружеским отношениям повышаются, и понятие дружбы трансформируется. Количество знакомых увеличивается, но те, кого мы в юности считали друзьями, с наступлением зрелости и осознанного выбора становятся просто знакомыми, поскольку к ним предъявляются более высокие требования. Это происходит не столько из-за уменьшения числа друзей, сколько из-за потери детской непосредственности и легкости в установлении социальных контактов. С возрастом знакомиться и заводить новые связи становится более неловко.

Исследования опровергают идею о невозможности заводить друзей в зрелом возрасте, делая акцент на качестве, а не на количестве. В детстве дружба часто возникает спонтанно из-за частого взаимодействия: совместные игры во дворе, учеба в одной школе или занятия в одной спортивной секции. Повторяющиеся встречи приводят к углублению связей и формированию дружбы. Этот феномен объясняется «эффектом зеркальной экспозиции», открытым Робертом Зайонцем. Эксперименты показали, что люди чаще предпочитают то, что видят регулярно, даже если это незнакомые символы. Подобным образом, частое взаимодействие с человеком делает его более симпатичным и привлекательным. Именно поэтому в школе и университете легче устанавливать новые связи и заводить друзей.

С наступлением зрелости, когда появляются собственные семьи, люди часто становятся более закрытыми. Кроме того, когнитивные ресурсы, необходимые для активного общения и поддержания широкого круга знакомств, сокращаются. Взрослая жизнь требует больше умственных усилий, и наша голова не всегда вмещает желаемое количество связей. Однако, несмотря на это, социальные связи в пожилом возрасте играют критически важную роль для благополучия, как физического, так и душевного. Многие пожилые люди концентрируются на семье и партнерстве, считая друзей менее необходимыми. Это их право, но создание круга людей, которые вам нужны и которым нужны вы, является более здоровым и предпочтительным сценарием.

Одним из действенных советов по поиску новых контактов является волонтерская деятельность. Помогая другим, люди чувствуют себя хорошо, а также, как показывает психология, люди любят тех, кому они помогли. Поэтому, оказавшись в новом коллективе, если вы чувствуете, что кто-то относится к вам прохладно, попросите этого человека о помощи. Это даст ему возможность почувствовать себя нужным и важным, что, в свою очередь, улучшит его отношение к вам.

Знаменитый эксперимент, проведенный в доме престарелых, подтверждает важность ощущения нужности. Пациентам, которые находились на финальной стадии жизни, были предоставлены растения, за которыми они должны были ухаживать, или птицы, которых следовало кормить. Результаты показали, что люди, чувствующие ответственность за живое существо, прожили в среднем на полгода дольше. Это подчеркивает, насколько важно для человека, особенно в пожилом возрасте, ощущать свою востребованность. Наличие друзей становится своего рода «подушкой безопасности», особенно когда дети выросли, а внуки не всегда уделяют достаточно внимания. Круг общения, не зависящий от семьи, способствует более благополучному психологическому состоянию.

Существует теория, известная как «модель Данбара», которая утверждает, что максимальное количество социальных связей, которое человек может поддерживать, составляет около 150 человек. Внутри этого круга выделяется «ядро Данбара», включающее от 2 до 5 самых близких людей.





