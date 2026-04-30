Почему Соболенко и Рыбакина разочаровали на турнире в Мадриде и что их ждет дальше
📆4/30/2026 6:31 AM
Арина Соболенко и Елена Рыбакина не смогли показать свой лучший теннис на турнире в Мадриде в 2026 году. Анализ их выступлений, причины неудач и прогнозы на ближайшие соревнования.

В 2026 году на турнире в Мадриде, одном из самых престижных соревнований WTA-1000 , Арина Соболенко и Елена Рыбакина , две ведущие теннис истки мира, продемонстрировали неожиданно слабую игру.

Для белоруски, которая защищала титул, поражение от Хейли Баптист в четвертьфинале стало особенно болезненным. Американка отыграла шесть матчболов и в итоге одержала победу над первой ракеткой мира. Елена Рыбакина, проигравшая Анастасии Потаповой в 1/8 финала, также не смогла повторить прошлогодний успех, когда она вылетела в третьем круге. Анализируя игру Рыбакиной, становится очевидно, что казахстанка испытывала серьезные трудности на испанском грунте.

Её два тяжелых матча с Еленой-Габриэлой Русе и Чжэн Циньвэнь показали, что она, вероятно, устала после победы на турнире в Штутгарте. Кроме того, медленный и вязкий грунт Мадрида явно не соответствует быстрому и атакующему стилю Рыбакиной. В матче с Потаповой вторая ракетка мира выглядела неуверенно, что сразу бросилось в глаза. Она потеряла свою коронную первую подачу, а также чувство корта, из-за чего постоянно допускала ауты по длине.

В свою очередь, австрийка Потапова провела матч своей жизни, демонстрируя невероятную точность и агрессивность.

«Елена — чемпионка Australian Open, она №2, одна из лучших на данный момент. Конечно, я благодарна за эту победу, однако при этом не хочу останавливаться на ней. Хочу продолжать прогрессировать и постепенно приближаться к таким игрокам», — сказала Потапова после матча. Арина Соболенко, несмотря на то, что не мучилась так сильно, как Рыбакина, также разочаровала своих поклонников.

Проблемы начали проявляться уже в матче с Наоми Осакой, которая не является специалистом по грунтовым кортам. Однако в битве с Баптист они стали причиной поражения. У Соболенко сбился прицел, пропала уверенность в себе, начались нервные реакции, что сильно ударило по её ментальной составляющей. В то время как американка выжала из себя максимум и заслужила победу.

«Она показала очень смелый теннис на матчболах, и это стало решающим моментом. В Майами я не дала ей много шансов, она не могла взять мою подачу. Здесь в первом гейме второго сета я внезапно сделала две двойные ошибки, и это придало ей уверенность. С того момента она начала играть агрессивнее», — высказалась после матча Арина.

Несмотря на неудачный турнир в Мадриде, обе теннисистки остаются вне конкуренции в женском туре. В текущем рейтинге у Соболенко (первое место) 10 895 очков, а у идущей второй Рыбакиной – 8500. В Чемпионской гонке Лена, набрав 3983 очка, идёт первой, а Арина с 3800 — второй. Что же ждать дальше от двух чемпионок?

Впереди ещё один турнир категории WTA-1000 – в Риме. В прошлом году Соболенко завершила в нём борьбу на стадии четвертьфинала, а Рыбакина дошла лишь до третьего круга. Самое время обеим улучшить результаты. Затем же предстоит важный со всех точек зрения «Ролан Гаррос».

Арине нужно защитить финал (иначе можно потерять много очков), а вот Елене предстоит для начала добраться до четвёртого круга. Не сомневаюсь, что казахстанке по силам пройти дальше, а значит, пополнить свой рейтинговый баланс. Так что впереди нас ждёт всё самое интересное. Рыбакина явно хочет навязать борьбу и потеснить Соболенко с первого места. И это вполне реально

