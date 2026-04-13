Почему мы читаем страшные новости? Психологическое объяснение

Врач-психотерапевт Александр Федорович объяснил, почему негативные новости привлекают наше внимание и как это влияет на наше психоэмоциональное состояние. Эксперт раскрывает механизмы, лежащие в основе этой тенденции, и дает рекомендации по управлению стрессом.

Врач-психотерапевт Александр Федорович дал развернутые пояснения о психологических аспектах восприятия новостей, ответив на вопрос, почему люди часто испытывают непреодолимое влечение к чтению негативных и тревожных новостей. В интервью «Радио 1» в понедельник, 13 апреля, эксперт подробно разобрал механизмы, лежащие в основе этого феномена, акцентируя внимание на работе человеческого мозг а.

Федорович отметил, что мозг человека эволюционно настроен на обнаружение потенциальных угроз, что объясняет, почему именно тревожные сообщения привлекают больше внимания, чем положительные. Положительные новости, как правило, не вызывают столь интенсивной реакции, поскольку не представляют собой непосредственной опасности и не требуют немедленного реагирования. Мозг оценивает их как относительно безопасные и не требующие срочного анализа или принятия решений. В противоположность этому, негативные новости активируют древние механизмы выживания, глубоко укоренившиеся в нашей психологии. Они воспринимаются мозгом как сигнал тревоги, указывающий на возможную опасность, что незамедлительно запускает процессы фокусировки и повышенного внимания. Это связано с тем, что в течение тысячелетий люди, реагировавшие на угрозы быстрее других, имели больше шансов на выживание. Именно поэтому мозг эволюционно адаптировался к тому, чтобы уделять приоритетное внимание информации, указывающей на потенциальную опасность, даже если эта опасность является лишь информационной, а не реальной физической угрозой. Таким образом, человек подсознательно ищет подтверждение своим опасениям, пытаясь предвидеть и предотвратить возможные негативные последствия. Федорович пояснил, что активация этих древних механизмов приводит к возникновению тревоги и страха, даже если конкретная угроза отсутствует или маловероятна. Мозг, оказавшись в состоянии стресса, начинает активно искать детали произошедшего, пытаясь восстановить ощущение контроля над ситуацией. Этот процесс включает в себя анализ информации, поиск дополнительных сведений и попытки спрогнозировать развитие событий. Однако парадокс заключается в том, что чем больше человек погружается в чтение тревожных новостей, тем сильнее ощущение контроля утрачивается, а напряжение только усиливается. Постоянный поток негативной информации перегружает нервную систему, приводя к хроническому стрессу и даже к развитию тревожных расстройств. Это связано с тем, что мозг начинает воспринимать окружающую среду как более опасную, что в свою очередь усиливает чувство тревоги и снижает способность к объективной оценке ситуации. Федорович подчеркнул важность осознания этих психологических механизмов. Понимание того, как работает мозг в процессе восприятия новостей, является первым шагом к снижению негативного влияния тревожной информации. Осознание позволяет человеку более критично относиться к новостям, фильтровать поток информации и сознательно ограничивать потребление негативного контента. Это позволяет лучше контролировать собственное психоэмоциональное состояние и предотвращать развитие нежелательных последствий. Психотерапевт порекомендовал использовать различные техники релаксации, медитации и физической активности для снижения уровня стресса и восстановления психоэмоционального баланса. Он также отметил важность цифрового детокса, то есть осознанного ограничения времени, проводимого в интернете и социальных сетях, особенно в периоды повышенной тревожности. В заключение, Федорович призвал к осознанному подходу к потреблению новостей, подчеркнув, что забота о психическом здоровье является неотъемлемой частью благополучия современного человека. В дополнение к объяснениям Александра Федоровича, стоит отметить несколько важных моментов, подтверждающих его выводы и расширяющих понимание проблемы. Клинический психолог Илья Ахмедов ранее отмечал, что тревога, вызванная перебоями в работе интернета, является вполне нормальной реакцией в современном мире. Для многих людей интернет стал неотъемлемой частью жизни, обеспечивая связь с близкими, доступ к информации, возможность работы и развлечений, а также быстрое снижение уровня стресса. Внезапное отключение от сети воспринимается мозгом как неопределенность и потенциальная угроза, что вызывает тревогу. Аналогичные выводы можно сделать и относительно других факторов, влияющих на психическое состояние человека. Например, психолог Лидия Кутузова ранее делилась информацией о признаках тревожности, которые могут наблюдаться у человека. К ним относятся избегание прямого взгляда, принятие закрытой позы, сутулость, скрещивание рук и скованность в движениях. В стрессовых ситуациях тревожный человек может нервно улыбаться, кусать губы или теребить предметы. В отношениях такие люди обычно внимательны и заботливы, но нуждаются в постоянном подтверждении чувств, часто сомневаются и испытывают страх быть брошенными. Наконец, психиатр-нарколог Сергей Литков ранее обращал внимание на усиление тревожности и учащение панических атак в весенний период. Это связано с перестройкой организма после зимы, изменениями в образе жизни, нехваткой витаминов и солнечного света. Все эти факторы в совокупности могут приводить к повышению уровня стресса и обострению тревожных состояний. Важно помнить, что забота о своем психическом здоровье требует комплексного подхода, включающего осознанное отношение к информации, здоровый образ жизни и, при необходимости, обращение за профессиональной помощью





