Почему в Америке так много испаноязычных?

История испаноязычного населения в США началась еще в XVI веке, когда испанцы основали форт Сан-Августин на территории современной Флориды. С тех пор испаноязычные жители США увеличивались в количестве, особенно после присоединения Техаса и Калифорнии к США. В статье рассказывается о причинах и результатах миграции испаноязычных жителей из Мексики, Карибского бассейна и Центральной Америки в США.

Это в три раза больше, чем во время ЧМ-1994 и - в абсолютных числах - больше, чем в Аргентине, Испании и Колумбии. Откуда в Америке так много испаноязычных?

Как живут в Майами - округе, где на испанском говорит 75% населения? Правда ли, что через 35 лет треть американцев будут общаться по-испански? Испанский язык на территории современных США появился раньше английского. В 1513 году Хуан Понсе де Леон высадился во Флориде.

В середине XVI века его соотечественники основали форт Сан-Августин и сделали столицей Испанской Флориды. Со временем испанцы двинулись на запад - освоили земли современных Луизианы, Техаса, Нью-Мексико, Калифорнии и еще нескольких штатов. Вместе с территорией современной Мексики и стран Центральной Америки европейцы назвали заморскую колонию Новой Испанией. Постепенно контроль ослаб.

Флорида отошла США, Луизиану продали французам (а те быстро перепродали Штатам). Мексика, чья территория включала Техас и Калифорнию, получила независимость. Так миллионы испаноязычных жителей неожиданно оказались не в Испанской империи, а на территориях, которые сразу или позже стали частью Америки. Например, в 1846 году, когда Техас вошел в состав США, испаноязычные жители превосходили англоязычных в шесть раз.

С годами пропорция выровнялась - из-за жесткой языковой политики Белого дома, который насаждал английский. Но доля испаноязычных оставалась значительной. Так сформировался фундамент, на который дальше наложились волны миграции из Мексики, Карибского бассейна и Центральной Америки. Крупнейшая группа (57%) испаноговорящих в США - мексиканцы.

После присоединения Техаса и Калифорнии Америка пережила несколько волн мексиканской миграции. Например, спасаясь от революции 1910-1917 годов, границу с США пересекли сотни тысяч мексиканцев. Следующая волна была инициативой Белого дома. Причина - Вторая мировая война отправила на фронт миллионы американских мужчин.

Поля и фабрики опустели. Чтобы экономика не встала, Америка заключила соглашение с Мексикой: в страну официально приглашали мексиканцев и обещали им достойную оплату и надлежащие условия труда. В первые годы в США въезжали десятки тысяч рабочих. После войны обороты выросли до сотен тысяч: повлияло развитие экономики (требовалось еще больше трудящихся) и образования.

Считается, что солдаты, увидевшие мир, больше не хотели работать на фабриках и шли учиться. Третья волна - относительно недавняя. В 1980-х и 1990-х Мексика сталкивалась с жесткими кризисами: инфляция достигла 130%, зарплаты снизились, реформы буксовали. Мексиканцы массово переезжали к более богатому соседу, следуя примеру предшественников.

И в этот раз поток хлынул с утроенной силой, потому что было кому переезжать. В 1960-х Мексика пережила демографический бум - на одну женщину приходилось 6-7 детей. В стране оказалось огромное число молодежи, которая не видела будущего на родине, зато видела его севернее. К миграции добавился естественный прирост.

Дети и внуки переселенцев часто сохраняли испанский язык, поэтому число говорящих на нем росло даже быстрее, чем приезжали новые мигранты. Сейчас штаты на границе с Мексикой - лидеры по доле испаноязычного населения. В Техасе и Калифорнии на нем общаются 29% жителей, в Нью-Мексико - 27%. Причем на севере Нью-Мексико и на юге Колорадо все еще можно услышать испанский с элементами XVII века - например, с иными окончаниями глаголов.

Все из-за того, что часть территории штатов изолирована от других испаноязычных районов естественными препятствиями. США установили контроль над островом в конце XIX века в результате войны с Испанией. Хотели ввести двуязычие, но попытка провалилась. Даже спустя 40 лет только пятая часть жителей знала английский, а американцам, которые приезжали управлять островом, приходилось учить испанский.

Зато, получив американские паспорта, пуэрториканцы не стеснялись переезжать на континент: оседали в Нью-Йорке (20% жителей говорят на испанском), Филадельфии и других городах восточного побережья, где было больше работы, денег и перспектив. Коммунисты установили власть на острове в 1959-м. Для многих представителей среднего класса это стало сигналом к отъезду - тысячами они улетали и уплывали на континент. Фидель не возражал, а американцы предоставили безвизовый въезд по гуманитарным причинам.

В 1979-м кубинцам разрешили навестить родственников на острове. Успешные и свободные резиденты Соединенных Штатов приехали на не самую развитую родину. Их визит настолько впечатлил оставшихся друзей и родственников, что десятки тысяч человек направились к иностранным посольствам просить убежище. Финальная волна пришла в 1990-е.

После крушения Советского Союза коммунистический режим на острове потерял крупнейшего союзника и донора, страна погрузилась в кризис. Людям не хватало продовольствия, росло социальное недовольство. Кастро снова открыл клапан (он использовал эмиграцию как способ выпустить пар среди населения) - в этот раз уехало даже больше людей, чем в первые волны





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Испаноязычное Население США Миграция История Политика Общества

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