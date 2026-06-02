Потомок Пушкина рассказал о нападении в Измайловском парке: пуля осталась в ноге

Андрей Де Торби, потомок Александра Пушкина, стал жертвой вооруженного нападения в Москве. Преступники похитили телефон, ранили его в ногу. Пуля до сих пор в теле. Подозреваемые задержаны.

Потомок великого русского поэта Александра Пушкина Андрей Де Торби стал жертвой дерзкого нападения в Измайловском парке Москвы. В интервью корреспонденту Life.ru он подробно рассказал о произошедшем.

Мужчина признался, что не мог оказать сопротивления, так как его мгновенно повалили на землю и пытались задушить. Один из злоумышленников выстрелил ему в ногу, и пуля до сих пор находится в бедре пострадавшего. По словам Андрея, первый нападавший был спортивного телосложения, позднее выяснилось, что он боксёр. Выстрел произошёл, когда он уже лежал на земле, удерживаемый преступником.

Другие подбежали и открыли огонь. Мужчина подчеркнул, что не мог оказать никакого сопротивления. Врачи пока не решили, что делать с пулей, которая вошла на глубину полтора сантиметра. Инцидент произошёл вечером, когда Андрей возвращался домой.

Бандиты похитили у него телефон стоимостью 80 тысяч рублей. Медики зафиксировали ранение левого бедра, а также ссадины и ушибы лица. Подозреваемыми оказались 23-летний Руслан Шейх и 26-летний Соломон Израилов. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о разбое.

Андрей Де Торби также рассказал, что творческий талант его знаменитого предка ему не передался. Он работает юристом и не имеет отношения к литературе. Стихи не пишет. О своей личной жизни потомок поэта говорить отказался.

Нападение вызвало широкий общественный резонанс. Многие пользователи соцсетей выразили возмущение и пожелали пострадавшему скорейшего выздоровления. Интересно, что сам Андрей не акцентирует внимание на своей родословной. Он ведёт обычную жизнь московского юриста.

Однако после этого случая его имя стало известно многим. Полиция проводит следственные мероприятия, опрашивает свидетелей и изучает записи камер видеонаблюдения. Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения. Пострадавший надеется, что справедливость восторжествует.

Нападение на потомка Пушкина вновь поднимает вопросы безопасности в московских парках. Городские власти обещают усилить патрулирование. Но для Андрея этот день навсегда останется в памяти как один из самых страшных в жизни. Он признаётся, что до сих пор испытывает страх, когда вспоминает те минуты.

Пуля в бедре напоминает о пережитом. Врачи рекомендуют удалить её, но операция связана с риском. Поэтому пока принято решение наблюдать. Андрей благодарит всех, кто поддержал его в этой сложной ситуации.

Он надеется, что подобное больше не повторится ни с ним, ни с другими гражданами. Это преступление стало напоминанием о том, что даже в центре цивилизации можно столкнуться с жестокостью. История потомка великого поэта вызвала огромный интерес у журналистов, но сам Андрей старается избегать излишнего внимания. Он продолжает работать и заниматься повседневными делами, несмотря на травму.

В его планах - восстановление и спокойная жизнь. Общество же продолжает обсуждать это резонансное происшествие, которое объединило в себе историю, культуру и современную криминальную хронику. Потомок Пушкина стал жертвой бандитов, но его мужество и сдержанность вызывают уважение. Он не стремится извлечь выгоду из своей известности, а просто хочет справедливости.

Этот случай войдет в криминальную летопись Москвы как нападение на наследника великой поэзии. Надеемся, что пострадавший быстро поправится, а преступники понесут заслуженное наказание





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