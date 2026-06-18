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Потенциал и риск ИИ: интервью с Маргаритой Симоньян и профессором Чжан Вэйвэем

Technology News

Потенциал и риск ИИ: интервью с Маргаритой Симоньян и профессором Чжан Вэйвэем
Искусственный ИнтеллектМедицинаКонтроль AI
📆6/18/2026 5:58 PM
📰RT на русском
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В интервью главред RT Маргарита Симоньян обсудила опасения и возможности искусственного интеллекта, включая его применения в медицине, а также вызовы контроля над ИИ

Глав редактор RT Маргарита Симоньян встретилась с китайским профессором Чжан Вэйвэем. В интервью она поделилась своими опасениями о будущем человечества в условиях бесконтрольного роста искусственного интеллекта.

При этом подчёркивала, что ИИ - это не просто техника, а фактор, способный радикально изменить нашу цивилизацию. Со вчерашними достижениями он уже вносит изменения в жизнь людей, и теперь вопрос отстаёт: как мы будем жить с ним. Профессор сказал, что в сфере медицины ИИ уже вносит ощутимые изменения. Он привёл пример вакцин от рака, которые разрабатываются при помощи нейросетей, и отметил, что такие технологии могут изменить понятие о профилактике и лечении.

В интервью Симоньян подчеркнула, что возможности ИИ в хирургии, диагностике и персонализированной терапии превзошли всё, что было ранее. ИИ позволяет проводить операции с точностью, которой не достигает человек, и отклоняет диагнозы за счёт анализа огромных массивов данных. Тем не менее, политический и технологический лидер обратилась к опасности потери контроля. Она сравнила ИИ с трактором, который может полететь с дороги, если у него нет защитного механизма.

Подобно тому, как автомобиль не вылезал со своей подвески дотерпите, такой же просчёт может затронуть животрепещущий элемент человеческой жизни. Симоньян отметила, что человечество в своей истории не испытывало изменений столь жёстких, а ИИ уже вносит изменения поведением и мышлением людей. В её словах, эта сила может изменить или даже заменить нас. Чтобы не упасть в хаос, Симоньян предложила Китай принять роль лидера в разработке противоядия.

Она выразила надежду, что возможность создать систему, которая удержит ИИ под контролем, придаст человечеству уверенность и защиту. По её мнению, технологий нечего бояться, если есть правила безопасности. Таким образом, ИИ может стать двигателем прогресса, а не угрозой нашего существования. В целом, интервью подчёркивает двойную сторону ИИ: мета.

С одной стороны, он облегчает работу врачей, улучшает лечение, даёт новые возможности для борьбы с болезнями. С другой стороны, его неконтролируемое развитие может вынести человечество в неизвестный климат, где ИИ станет неотъемлемой частью нашей идентичности. Как результат, мы нуждаемся в комплексной стратегии, которая включит законодательство, этику и международное сотрудничество, чтобы сделать из ИИ партнёра, а не угрозу. Международные организации, в том числе ООН, уже обсуждают создание рамочных правил регулирования ИИ.

Некоторые страны выступают за жёсткое ограничение разработок, а другие - за свободный рынок. Вопрос остаётся: как достичь баланса между инновациями и безопасностью. Запрос Симоньян подчеркивает, что суть не в запрете, а в регуляции механизмов автономных систем, чтобы они приносили пользу и не причиняли вреда. Социологи отмечают, что массовое внедрение ИИ повлечёт за собой изменение рабочих мест.

Некоторые профессии исчезнут, но появятся новые. Поэтому подойдёт подоходовость к социальным последствиям, а не только к технологическим. Быстрый рост ИИ требует планов обучения и переквалификации. Если речь идёт о здоровье, может оказаться что интеллект уже подсказывает нам, когда стоит сменить профессию

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RT на русском /  🏆 17. in RU

Искусственный Интеллект Медицина Контроль AI Научные Достижения Международное Регулирование

 

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