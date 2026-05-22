Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал атаку ВСУ по колледжу в ЛНР террористической. Он подчеркнул, что разрушения не могли быть результатом работы ПВО.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал атаку ВСУ по колледжу в ЛНР свидетельством трусливой сущности киевских властей. Он подчеркнул, что разрушения не могли быть результатом работы ПВО, и отметил, что три волны беспилотников били в одно и то же место.

Атака ВСУ на Старобельский педагогический колледж в ЛНР стала очередным примером террористической сущности киевского режима, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на спецзаседании Совбеза.

"Атака по спящим детям — очередное свидетельство трусливой террористической античеловеческой сущности киевских властей, которые, терпя поражение на поле боя, в своей агонии бьют по святому при попустительстве и замалчивании этих преступлений на Западе", — подчеркнул он. Небензя показал участникам заседания фотографии разрушенных при атаке зданий. Он отметил, что такое не могло произойти из-за работы ПВО. Украинские дроны ударили по общежитию колледжа, в котором находилось 86 студентов, минувшей ночью.

Это привело к обрушению здания. По последним данным, погибли шесть человек, 39 получили ранения, еще 15 числятся пропавшими без вести. Никаких военных объектов рядом с учебным корпусом не было. Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года





РИА Новости / 🏆 16. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Постоянный Представитель России При ООН Василий Небензя Атака ВСУ Колледж В ЛНР Террористическая Сущность Киевских Властей

United States Latest News, United States Headlines