Постоянное чихание и заложенность носа после болезни: что происходит с организмом?

📆4/9/2026 11:26 AM
📰lifenews_ru
Жительница Москвы страдает от чихания и заложенности носа после перенесенной инфекции. Специалисты объясняют возможные причины и подчеркивают важность правильной диагностики.

Жительница Москвы сообщила о продолжающихся проблемах с дыхание м и постоянным чихание м, которые мучают её уже вторую неделю после перенесённого заболевания. По её словам, традиционные средства, такие как капли и антигистаминные препараты, не приносят облегчения, а пребывание на улице становится крайне затруднительным из-за заложенности носа и чихания.

Данная ситуация вызывает беспокойство, особенно в преддверии весеннего сезона, когда вероятность обострения аллергических реакций значительно возрастает. Специалисты различных медицинских учреждений отмечают рост числа пациентов, обращающихся с аналогичными жалобами после перенесенных респираторных заболеваний, что подталкивает к более детальному изучению данной проблемы и поиску эффективных способов борьбы с подобными состояниями. Врачи подчеркивают, что необходимы дополнительные исследования для полного понимания механизмов развития этих симптомов. \Специалисты, опрошенные в рамках данного материала, указывают на отсутствие прямой и однозначной связи между конкретным штаммом вируса и развитием истинной аллергии. Тем не менее, они не исключают возможности временных изменений в функционировании организма после перенесенной инфекции. Владимир Чуланов, специалист по инфекционным заболеваниям Министерства здравоохранения Российской Федерации, пояснил, что в некоторых случаях речь может идти не о формировании классической аллергии, а о явлении, которое называется гиперреактивностью слизистых оболочек. Это состояние, возникшее после инфекционного заболевания, может проявляться симптомами, схожими с аллергическими реакциями. Например, реакция на цветение ольхи может вызывать усиленное чихание и заложенность носа, которые пациенты ошибочно принимают за аллергию. Данный феномен подчеркивает важность дифференциальной диагностики и тщательного обследования пациентов, чтобы точно определить причину неприятных симптомов и назначить адекватное лечение. Необходимо учитывать, что симптомы, сходные с аллергическими, могут быть вызваны и другими факторами, например, пересушенным воздухом в помещениях или воздействием раздражающих веществ. Важно правильно установить диагноз, чтобы обеспечить эффективную терапию. \Ранее специалисты уже обращали внимание на особенности протекания заболеваний, в частности, на коинфекции, когда несколько заболеваний развиваются одновременно и взаимно усиливают друг друга, нанося организму более серьезный ущерб. Понимание этих механизмов играет важную роль в разработке эффективных стратегий лечения и профилактики. Сейчас врачи активно исследуют взаимосвязь между перенесенными инфекциями, состоянием иммунной системы и возможным развитием проблем с дыханием и аллергических реакций. Эксперты рекомендуют обращаться за медицинской помощью при появлении любых необычных симптомов после перенесенных заболеваний, не занимаясь самолечением. Это позволит своевременно выявить причину недомогания и назначить адекватное лечение. Дополнительно рекомендуется соблюдать здоровый образ жизни, который включает в себя сбалансированное питание, достаточный отдых и физическую активность, а также избегать воздействия вредных факторов окружающей среды. Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии читайте в разделе Здоровье на Life.ru. Важно помнить о необходимости профилактических мер, включая вакцинацию против сезонных заболеваний и укрепление иммунитета, для снижения риска развития различных осложнений

