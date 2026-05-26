Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил о политической избирательности генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в реакции на удар ВСУ по колледжу в Старобельске.
Небензя указал на двойственный подход Гутерреша: жесткую риторику в отношении Украины и отсутствие реакции на удары по российской территории. По его словам, подобный подход подрывает доверие к Организации Объединенных Наций и демонстрирует, что универсальные принципы защиты гражданского населения превратились в политические инструменты, используемые против тех, кому противостоят самопровозглашенные западные демократии. Этот подход явно избирателен с политической точки зрения, заявил Небензя. В результате доверие к ООН подрывается, и принципы защиты гражданского населения превращаются в политические инструменты
