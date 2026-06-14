Построены 10 современных объектов образования на юго-востоке Москвы

Столичные власти в рамках Адресной инвестиционной программы построили 10 современных объектов образования на юго-востоке Москвы. Об этом рассказал руководитель столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Москве за последние два года построены 10 современных объектов образования на юго-востоке столицы. Об этом рассказал руководитель столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов .

В рамках Адресной инвестиционной программы были построены шесть новых детских садов и четыре школы, рассчитанных на более чем четыре тысячи воспитанников и учеников. Объекты образования location расположены в районах Кузьминки, Южнопортовый, Выхино-Жулебино и Некрасовка. Здания построены с использованием передовых технологий и надежных строительных материалов. Прилегающие к зданиям площадки были комплексно благоустроены: на них уложены газоны, высажены растения, оборудованы игровые и спортивные зоны.

В районе Некрасовка в рамках Адресной инвестиционной программы построены семь объектов образования общей площадью более 32 тысяч квадратных метров: три школы и четыре детских сада. Суммарно их смогут посещать 3,2 тысячи юных москвичей. Школа на 1150 мест на ул. Маресьева стала самым крупным из построенных объектов.

Учреждение открыло свои двери для учеников в 2023 году. В районе Кузьминки на Окской улице в 2021 году построили и открыли блок начальных классов, рассчитанный на 350 учащихся





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Образование Москва Владимир Ефимов Адресная Инвестиционная Программа

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