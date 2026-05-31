Последствия сезонного обострения аллергии от тополиного пуха

Сам по себе тополиный пух аллергеном практически не является — в большинстве случаев аллергическую реакцию вызывает не он, а пыльца растений, которую пух активно переносит на своей поверхности, рассказал в беседе с RT аллерголог-иммунолог «СМ-Клиники’ Никита Головин.

Традиционно период его активного распространения приходится на конец мая и июнь, хотя точные сроки могут смещаться в зависимости от региона и погодных условий. Особенно интенсивно пух начинает лететь в сухую, жаркую и ветреную погоду, — поделился он. По его словам, тополиный пух работает как своеобразный ‘транспорт’ для мелких аллергенов: на его поверхности оседают пыльца злаковых трав, сорных растений, пыль, частицы плесени и другие раздражители. При попадании на слизистые оболочки они могут вызывать выраженную реакцию у чувствительных людей.

Чаще всего в этот период пациенты жалуются на заложенность носа, чихание, зуд в носу и глазах, слезотечение, першение в горле и кашель. У некоторых людей симптомы могут сопровождаться затруднением дыхания и приступами бронхиальной астмы, — пояснил специалист. Особенно тяжело сезон обострения переносят люди с уже диагностированным поллинозом, бронхиальной астмой, хроническим аллергическим ринитом и дети, предупредил он. Дополнительную проблему создаёт то, что пух активно раздражает слизистые механически.

Даже у людей без аллергии он может вызывать ощущение дискомфорта, сухости глаз, першения в носу и кашля, — рассказал эксперт. Для уменьшения симптомов аллерголог порекомендовал по возможности ограничивать пребывание на улице в сухую ветреную погоду, особенно утром и днём, когда концентрация пыльцы в воздухе максимальна. После прогулок желательно умываться, промывать нос солевыми растворами и менять одежду.

Во время сезона поллиноза также важно чаще проводить влажную уборку дома, использовать очистители воздуха и по возможности держать окна закрытыми в часы максимального распространения пыльцы и пуха, — посоветовал собеседник RT





