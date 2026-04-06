В Новороссийске после украинской атаки число поврежденных частных и многоквартирных домов достигает почти 100. Глава города Андрей Кравченко сообщил о масштабах разрушений и предпринимаемых мерах по устранению последствий.

Москва, 6 апреля - АиФ-Москва. Общее количество частных домов и многоквартирных домов, о повреждения х которых сообщили жители Новороссийск а после украинской атаки, стремительно приближается к отметке в 100. Об этом свидетельствует информация, предоставленная главой города Андреем Кравченко. В официальном заявлении подчеркивается, что наиболее серьезные разрушения зафиксированы в Восточном районе, где пострадали 72 частных дома и 5 многоквартирных.

Жители Южного района также столкнулись с последствиями атаки: повреждены 7 многоквартирных домов и 1 частный дом. Кроме того, поступили сообщения о повреждениях в 7 квартирах, расположенных в 7 многоквартирных домах Центрального внутригородского района. Кравченко уточнил, что в жилых помещениях зафиксировано повреждение остекления, что является одним из наиболее распространенных последствий атаки. Это подчеркивает масштабы разрушений и необходимость оперативного реагирования на ситуацию.\В ходе своего выступления глава города также сообщил о дополнительных проблемах, вызванных атакой. В Восточном районе беспилотный летательный аппарат (БПЛА) повредил газовую трубу в одном из домовладений, что привело к утечке газа. Аварийные службы незамедлительно отреагировали на инцидент, перекрыв газоснабжение на поврежденном участке для обеспечения безопасности жителей. Управляющая компания активно участвует в восстановлении общедомового имущества, оказывая помощь пострадавшим. В Южном районе, помимо повреждений жилых помещений, наблюдаются частичные разрушения кровли и балконных конструкций на верхних этажах нескольких зданий. В четырех квартирах, к сожалению, зафиксирована полная потеря имущества, что требует немедленной оценки ущерба и оказания необходимой помощи. Рабочие бригады и представители управляющих компаний в течение всего дня активно занимались расчисткой территорий, уборкой осколков, обломков бетона и кирпича, чтобы обеспечить безопасность жителей и начать восстановительные работы как можно скорее. Предпринятые меры свидетельствуют о стремлении властей оперативно устранить последствия атаки и поддержать пострадавшее население.\В рамках обеспечения комплексной оценки ущерба и координации восстановительных работ, администрация города организовала поквартирный обход. Рабочие группы районных администраций уже приступили к осмотру жилых помещений, оценивая масштаб разрушений и фиксируя все повреждения. На данный момент осмотрено 54 жилых помещения. По результатам обходов будут составлены акты оценки ущерба, что позволит определить объемы необходимой помощи и ресурсов для восстановления поврежденного жилья. Кравченко заверил, что все пострадавшие получат необходимую поддержку. Ранее Министерство обороны Российской Федерации опубликовало заявление, в котором подтвердило, что беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали объекты КТК (Каспийского трубопроводного консорциума) в Новороссийске. Данная информация свидетельствует о направленности атаки на стратегически важные объекты инфраструктуры и подчеркивает серьезность ситуации. Необходимость обеспечения безопасности жителей и восстановления инфраструктуры является приоритетной задачей властей города. Постоянный мониторинг ситуации, оперативное реагирование на возникающие проблемы и координация усилий всех служб позволяют минимизировать последствия атаки и обеспечить нормальную жизнедеятельность города





