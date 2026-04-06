Head Topics

Общество News

Последствия атаки: число поврежденных домов в Новороссийске приближается к 100
📆4/6/2026 5:28 PM
📰aifonline
148 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 79% · Publisher: 68%

В Новороссийске после украинской атаки число поврежденных частных и многоквартирных домов достигает почти 100. Глава города Андрей Кравченко сообщил о масштабах разрушений и предпринимаемых мерах по устранению последствий.

Москва, 6 апреля - АиФ-Москва. Общее количество частных домов и многоквартирных домов, о повреждения х которых сообщили жители Новороссийск а после украинской атаки, стремительно приближается к отметке в 100. Об этом свидетельствует информация, предоставленная главой города Андреем Кравченко. В официальном заявлении подчеркивается, что наиболее серьезные разрушения зафиксированы в Восточном районе, где пострадали 72 частных дома и 5 многоквартирных.

Жители Южного района также столкнулись с последствиями атаки: повреждены 7 многоквартирных домов и 1 частный дом. Кроме того, поступили сообщения о повреждениях в 7 квартирах, расположенных в 7 многоквартирных домах Центрального внутригородского района. Кравченко уточнил, что в жилых помещениях зафиксировано повреждение остекления, что является одним из наиболее распространенных последствий атаки. Это подчеркивает масштабы разрушений и необходимость оперативного реагирования на ситуацию.\В ходе своего выступления глава города также сообщил о дополнительных проблемах, вызванных атакой. В Восточном районе беспилотный летательный аппарат (БПЛА) повредил газовую трубу в одном из домовладений, что привело к утечке газа. Аварийные службы незамедлительно отреагировали на инцидент, перекрыв газоснабжение на поврежденном участке для обеспечения безопасности жителей. Управляющая компания активно участвует в восстановлении общедомового имущества, оказывая помощь пострадавшим. В Южном районе, помимо повреждений жилых помещений, наблюдаются частичные разрушения кровли и балконных конструкций на верхних этажах нескольких зданий. В четырех квартирах, к сожалению, зафиксирована полная потеря имущества, что требует немедленной оценки ущерба и оказания необходимой помощи. Рабочие бригады и представители управляющих компаний в течение всего дня активно занимались расчисткой территорий, уборкой осколков, обломков бетона и кирпича, чтобы обеспечить безопасность жителей и начать восстановительные работы как можно скорее. Предпринятые меры свидетельствуют о стремлении властей оперативно устранить последствия атаки и поддержать пострадавшее население.\В рамках обеспечения комплексной оценки ущерба и координации восстановительных работ, администрация города организовала поквартирный обход. Рабочие группы районных администраций уже приступили к осмотру жилых помещений, оценивая масштаб разрушений и фиксируя все повреждения. На данный момент осмотрено 54 жилых помещения. По результатам обходов будут составлены акты оценки ущерба, что позволит определить объемы необходимой помощи и ресурсов для восстановления поврежденного жилья. Кравченко заверил, что все пострадавшие получат необходимую поддержку. Ранее Министерство обороны Российской Федерации опубликовало заявление, в котором подтвердило, что беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали объекты КТК (Каспийского трубопроводного консорциума) в Новороссийске. Данная информация свидетельствует о направленности атаки на стратегически важные объекты инфраструктуры и подчеркивает серьезность ситуации. Необходимость обеспечения безопасности жителей и восстановления инфраструктуры является приоритетной задачей властей города. Постоянный мониторинг ситуации, оперативное реагирование на возникающие проблемы и координация усилий всех служб позволяют минимизировать последствия атаки и обеспечить нормальную жизнедеятельность города

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aifonline /  🏆 3. in RU

United States Latest News, United States Headlines

Render Time: 2026-04-12 11:32:57